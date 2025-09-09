ジブリパーク：11月に野外上映会＆コンサート開催 GLIM SPANKY・大原櫻子出演決定
愛知県長久手市の愛・地球博記念公園内にある、スタジオジブリ作品の世界を表現した「ジブリパーク」。2022年11月に開園して以来、毎年11月に開催している「野外上映会＆コンサート」も4回目。今年は11月1日・2日の実施が決定した。
【画像】コンサートに出演するGLIM SPANKY、大原櫻子
特別に今回は、スタジオジブリ音楽のトリビュートアルバム『ジブリをうたう その２』（11月19日発売）をプロデュースしている音楽家・武部聡志がコンサートの演出を担当。
11月1日にはこのアルバムに参加する男女2人組ロックユニット・GLIM SPANKY（グリムスパンキー）が、11月2日には同じく参加する歌手・大原櫻子の出演が決定した。いずれも初めての出演となる。
スタジオジブリ作品の上映は11月1日が『コクリコ坂から』（宮崎吾朗監督）、11月2日が『魔女の宅急便』（宮崎駿監督※崎＝たつさき）。いずれも同イベントでは初上映となる。
入場は無料、事前申込制（9月26日午前10時〜10月1日午後11時59分の間に受付）。ジブリパークのチケットを持っていなくても申し込み可能。詳細はジブリパークの公式サイトに掲載される。
■秋のどんどこ祭り
10月末〜11月は、昨年に続き2回目となる「秋のどんどこ祭り」を開催。基本的に事前申込制。一部を除き、ジブリパークのチケットを持っていなくても申し込みできる。
10月31日（金）：ZIP-FM GHIBLI DAY with ジブリパーク
10月31日（金）：魔女の谷＆もののけの里 トワイライト営業 ★初
11月1日（土）、2日（日）：野外上映会＆コンサート
11月8日（土）：長久手の「警固祭り」の鉄砲隊がやってくる
11月8日（土）、9日（日）〜アニメーション美術監督に学ぶ〜『背景美術の描き方』
11月15日（土）、16日（日）：タイルでオリジナル宝箱作り ★初
11月22日（土）、23日（日･祝）：バイオリン製作体験＆オリジナルキーホルダー作り ★初
11月22日（土）、23日（日･祝）：クリスマスリース作り ★初
11月25日（火） 子どもたちだけの映画鑑賞会 ★初
■チケット
11月入場分は、9月10日午後2時に販売開始。10月入場分まで販売中（9月8日時点）。販売場所は、Boo-Wooチケットほか、ローソンやミニストップ店頭の Loppi（ロッピー）、ローチケ WEB。
『コクリコ坂から』
（C）2011 Chizuru Takahashi, Tetsuro Sayama/Keiko Niwa/Studio Ghibli, NDHDMT
『魔女の宅急便』
（C）1989 Eiko Kadono/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, N
【画像】コンサートに出演するGLIM SPANKY、大原櫻子
特別に今回は、スタジオジブリ音楽のトリビュートアルバム『ジブリをうたう その２』（11月19日発売）をプロデュースしている音楽家・武部聡志がコンサートの演出を担当。
スタジオジブリ作品の上映は11月1日が『コクリコ坂から』（宮崎吾朗監督）、11月2日が『魔女の宅急便』（宮崎駿監督※崎＝たつさき）。いずれも同イベントでは初上映となる。
入場は無料、事前申込制（9月26日午前10時〜10月1日午後11時59分の間に受付）。ジブリパークのチケットを持っていなくても申し込み可能。詳細はジブリパークの公式サイトに掲載される。
■秋のどんどこ祭り
10月末〜11月は、昨年に続き2回目となる「秋のどんどこ祭り」を開催。基本的に事前申込制。一部を除き、ジブリパークのチケットを持っていなくても申し込みできる。
10月31日（金）：ZIP-FM GHIBLI DAY with ジブリパーク
10月31日（金）：魔女の谷＆もののけの里 トワイライト営業 ★初
11月1日（土）、2日（日）：野外上映会＆コンサート
11月8日（土）：長久手の「警固祭り」の鉄砲隊がやってくる
11月8日（土）、9日（日）〜アニメーション美術監督に学ぶ〜『背景美術の描き方』
11月15日（土）、16日（日）：タイルでオリジナル宝箱作り ★初
11月22日（土）、23日（日･祝）：バイオリン製作体験＆オリジナルキーホルダー作り ★初
11月22日（土）、23日（日･祝）：クリスマスリース作り ★初
11月25日（火） 子どもたちだけの映画鑑賞会 ★初
■チケット
11月入場分は、9月10日午後2時に販売開始。10月入場分まで販売中（9月8日時点）。販売場所は、Boo-Wooチケットほか、ローソンやミニストップ店頭の Loppi（ロッピー）、ローチケ WEB。
『コクリコ坂から』
（C）2011 Chizuru Takahashi, Tetsuro Sayama/Keiko Niwa/Studio Ghibli, NDHDMT
『魔女の宅急便』
（C）1989 Eiko Kadono/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, N