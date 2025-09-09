アテネ五輪など、五輪３大会で５つのメダルを獲得した元シンクロナイズドスイミング（現在はアーティスティックスイミング）日本代表の武田美保さんが９日、フジテレビ系「ぽかぽか」に生出演。中１の長男が将来なりたい職業を明かし、スタジオも驚きの声が渦巻いた。

この日は武田さんと、水泳金メダリストの岩崎恭子さんがゲスト。武田さんの夫は元三重県知事で、衆院議員の鈴木英敬氏。子供は政治家に憧れているのか？という質問に、「憧れてはいるみたい」と言うと「今、息子が中１で、小６の卒業文集に将来の職業を書くが『官僚』になりたいって」と小学生ですでに官僚志望であることを明かした。

これにはスタジオも「すごい！」「中１で官僚っていう概念があるんだ」など驚きの声が渦巻いた。武田さんは「うちの夫も官僚出身なので」と言うと「でも政治家は何がなんでも阻止したい。政治家は本当に…。一家に一人で十分」と苦笑い。ただ官僚については「ちゃんと政策で国の仕組みを良くなる方に考えていくっていうのは、やりがいがある仕事だろうなって」と、反対はしない姿勢を見せていた。