¡¡ÅÅ»Ò¾ðÊóµ»½Ñ»º¶È¶¨²ñ¡ÊJEITA¡Ë¤È¾ðÊóÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯»º¶È¶¨²ñ¡ÊCIAJ¡Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ë¡¢7·î¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ½Ð²ÙÂæ¿ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ï18Ëü7000Âæ¡¢¤¦¤Á¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï15Ëü2000Âæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë7·î¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ½Ð²ÙÂæ¿ô¤Ï18Ëü7000Âæ¤ÇÁ°Ç¯Æ±·îÈæ37.1¡ó¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï15Ëü2000Âæ¤ÇÁ°Ç¯Æ±·îÈæ35.5¡ó¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£2024Ç¯7·î¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ½Ð²ÙÂæ¿ô¤Ï50Ëü4000Âæ¡Ê23Ç¯7·îÈæ161.1¡ó¡Ë¡£¤¦¤Á¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï42Ëü8000Âæ¡Ê23Ç¯7·îÈæ195.8¡ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡4·î¤«¤é¤ÎÎß·×¤Ç¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ½Ð²ÙÂæ¿ô¤Ï123Ëü4000Âæ¤ÇÁ°Ç¯Èæ69.8¡ó¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤À¤±¤Ç¸«¤ë¤È103Ëü7000Âæ¤ÇÁ°Ç¯Èæ72.5¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÈæÎ¨¤Ï81.1¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä´ººÂÐ¾Ý¤Î¥áー¥«ー¤Ï¡¢NEC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥º¡¢µþ¥»¥é¡¢¥·¥ãー¥×¡¢¥»¥¤¥³ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¢¥½¥Ëー¥°¥ëー¥×¡¢¹ñºÝÅÅµ¤¤Î6¼Ò¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÄ´ººÂÐ¾Ý¥áー¥«ー¤Ïµþ¥»¥é¡¢¥·¥ãー¥×¡¢¥½¥Ëー¥°¥ëー¥×¤Î3¼Ò¡£