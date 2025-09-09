わんこと子供のあまりに微笑ましいワンシーンが、見ているだけで幸せになれると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で22万6000回再生を突破し、「見てるだけで幸せ」「めちゃ可愛い…」「ほっこりしました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：寝ている男の子に『赤ちゃん犬』が近づいて…涙が出るほど尊い『本当の兄妹のような光景』】

大晦日の奇跡

Instagramアカウント「mochi_frenchies」の投稿主さんが紹介したのは、愛犬のフレンチブルドッグ『もち』ちゃんが子犬だったころの一幕です。投稿主さんの家には、もちちゃんの他に息子さんもいるとか。しかし、お転婆なもちちゃんは、息子さんを若干下に見ているような節があったといいます。ときには、まだ幼い息子さんを追い回したり噛みつこうとすることもあったそう。

微妙な力関係を築いている2人に、ほんの少し心配もしていたという投稿主さん。しかし、もちちゃんが来てから初めての大晦日、思わぬ光景を目撃することになります。息子さんともちちゃんが、寄り添うような体勢で眠っていたのです。

2人の絆にホッコリ

もちちゃんは、甘噛みしながら息子さんの隣でスヤスヤ眠っていたそうです。その姿はまるで、小さな妹のよう。息子さんが寝がえりして潰されてしまっても、身動きひとつせず熟睡していたといいます。

もちちゃんが添い寝の相手に息子さんを選んだことに、投稿主さんは大変驚いたとか。もちちゃんの幸せそうな寝顔からは、息子さんへの信頼が伝わります…。もしかすると、大人が知らない間に、少しずつ距離を縮めていたのかもしれませんね♡

この投稿には、「これから最高のコンビになるはず」「こういうのたまりませんよね」「きっと一番の親友になると思います」など、多くのコメントが寄せられています。

喧嘩するほど仲がいい！？

最近の投稿では、息子さんと仲良く遊ぶもちちゃんの姿が紹介されていました。ソファに並んで、なにやらじゃれている様子の2人。もちちゃんはゴロンと転がって遊びに誘うなど、息子さんと仲睦まじい姿を見せてくれたといいます。

仲良しな2人の姿にホッコリさせられますが、うっかりもちちゃんが息子さんに頭突きをしてしまったとか。息子さんは泣きながら投稿主さんの元に来たそうです。たまにトラブルになってしまうところも含めて、本当の兄妹のような2人なのでした！

Instagramアカウント「mochi_frenchies」には、他にももちちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

