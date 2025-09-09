ºå¿ÀÎò»ËÅªV¤ò»Ù¤¨¤¿¡Ö¾¡Ééº¸ÏÓ¡×¤ÎÂ¸ºß´¶¡Ä¶Ã°Û¤Î¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¢Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î60»î¹çÅÐÈÄ¡¢°µ´¬¤Î0.94¡ÖËÜÅö¤ËÍê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö±¢¤ÎMVP¡×
µÚÀî¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î60»î¹çÅÐÈÄ¤È¥¿¥Õ¤Ê»Ñ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡º£µ¨¤Îºå¿À¤Î¶¯¤µ¤ò¸ì¤ë¾å¤Çµß±ç¿Ø¤ÎÊ³Æ®¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡Í¥¾¡·èÄê¤È¤Ê¤Ã¤¿9·î7Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤ÎºÍÌÚ¹À¿Í¤¬5²ó¤ËÀèÆ¬ÀÐ¸¶µ®µ¬¤Ø¤ÎÆ¬Éô»àµå¤Ç´í¸±µåÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎò»ËÅª¤Ê¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¡ª´¶Æ°¤Îºå¿ÀÍ¥¾¡¤Î½Ö´Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤¿¤ÀµÞî±¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÅòÀõµþ¸Ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê²Ð¾Ã¤·¤ËÌ³¤á¤ë¤È¡¢6²ó¤«¤é¤Ï¶ÍÉßÂóÇÏ¡¢7²ó¤ÏµÚÀî²íµ®¡¢8²ó¤ÏÀÐ°æÂçÃÒ¤È¤Ä¤Ê¤®¡¢2ÅÀº¹¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤Ë¤Ï¼é¸î¿À¡¢´äºêÍ¥¤¬¤·¤Ã¤«¤ê3¿Í¤ÇÄù¤á¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£¸×¤¬¸Ø¤ëµß±ç¿Ø¤ÎÁØ¤Î¸ü¤µ¡¢º£µ¨¤Î¶¯¤µ¤òÍ¥¾¡·èÄê»î¹ç¤Ç¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÍê¤â¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤¿µß±ç¿Ø¤ÎÃæ¤Ç¤âº£µ¨ÆÃ¤ËÈôÌö¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¹âÂ´6Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢º¸ÏÓ¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤ÎµÚÀî¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ïµß±ç1ËÜ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î60»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡¢ËÉ¸æÎ¨0.94¡Ê8Æü¸½ºß¡Ë¤È°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡µå¤Î½Ð½ê¤¬¸«¤Ë¤¯¤¤¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¹äÂ®µå¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÆâ³Ñ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¹þ¤à¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤â¶¯¤ß¤òÈ¯´ø¤·¡¢ÂÇ¼Ô¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¡£
¡¡µß±ç¿Ø¤Ç¤Ï48ÀïÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀµÏ¿¤òÂ³¤±¤ëÀÐ°æ¡¢º£µ¨2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë30¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤·¤¿´äºê¤Ê¤É¡¢ÈØÀÐ¤Î¹½¤¨¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡ÀèÈ¯¿Ø¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢»î¹ç¸åÈ¾¤òÂ÷¤µ¤ì¤ëµß±ç¿Ø¤â1¿Í¡¢1¿Í¤¬¶¯¤ß¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥¤Î¤Ê¤¤Åê¼ê±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÚÀî¤Îº£µ¨¤ÎÌö¿Ê¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤â¡Ö±¢¤ÎMVP¡×¡Ö¸«»ö¡¢¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖµÚÀî¤Î³èÌö¤Ê¤¯¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤ËÍê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È³èÌö¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ïº£¸å¡¢10·î15Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£ÇØÈÖ¹æ37¤ÎÍ¦»Ñ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
