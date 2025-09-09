ルートインＢＣリーグの神奈川フューチャードリームスに所属する、巨人やソフトバンクでプレーしたアダム・ウォーカー外野手（３３）が今シーズン、ＢＣ−Ｗｅｓｔの最多本塁打（１８本）と最多打点（５８打点）の２冠王に輝いた。

５０試合に出場し、２００打数５９安打の打率２割９分５厘、１８本塁打、５８打点の成績を残した。

球団を通じ「まず、自分自身をとても誇りに思います。オフシーズンには一生懸命練習に取り組みました。そして、神奈川フューチャードリームスは、私を信じて契約してくれました。こうして本塁打王と打点王になれたこと、とてもうれしく思います。ただ、それ以上にチームのＢＣ−Ｗｅｓｔ優勝に貢献できたことが何よりうれしいです！ とても楽しい１年であり、この勢いをＢＣリーグチャンピオンシップでも続けられることを願っています」とコメントした。

ウォーカーは２１年１２月に米独立リーグから巨人に加入。来日１年目の２２年には１２４試合に出場して打率２割７分１厘、２３本塁打と活躍し、強打の助っ人として愛された。

一方、守備に課題があり、２３年１１月には高橋礼、泉との交換トレードでソフトバンクに移籍。昨季は「７番・ＤＨ」で開幕スタメンを勝ち取ったものの、２０試合で打率１割６分９厘、１本塁打、３打点と本領発揮ならず、オフには戦力外に。今春、ＢＣ神奈川に入団し、結果を残した。