オール巨人、愛車の1989年式“ホンダ名車”トラブルを報告 修理“職人”との驚きの縁に「世の中狭い」
漫才師のオール巨人（73）が9日、自身のXを更新。自身の愛車の“トラブル”について報告した。
【写真】エアコンカップホルダーに缶の『みっくすじゅーちゅ』…36年前の車とは思えないピカピカなオール巨人の“ホンダ名車”内外装全部見せ
巨人は「レジェンドが返ってきました」「少しオイル漏れが有り何回か工場に入ってたんですが」と、愛車の1989年式ホンダ『レジェンド』のトラブルがあり、入院していたことを報告。続けて「今回は紹介で別の工場に.USAから部品を調達して下さって！しかしそれが微妙に合わず.別の職人さんに削り出しを頼んで完了」と、旧車ならではのパーツに苦労したことを告白した。
巨人は続けて「驚きが修理屋さんが昔NGKの音響さんで…独学で車屋さんに転職」と伝え、「世の中狭いと言うか縁やね」としみじみつづった。
