◆米大リーグ ドジャース―ロッキーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。０―１と１点を追う６回無死一塁で右腕メヒアから今季９７個目の四球（１６敬遠を含む）を選び、３死球と合わせて今季１００四死球に到達した。エンゼルス時代の２１年以来、４年ぶり２度目。９７四球は２１年の９６個を上回り、自己最多となった。大谷がつないだ後、１死一、三塁からフリーマンの適時二塁打でチームは同点に追いついた。

四球数のリーグトップはＪ・ソト（メッツ）の１１８個。ＭＬＢ全体で１００四球を超えているのはソト以外だとＡ・ジャッジ（ヤンキース）の１０４個で、Ｒ・ディバース（Ｒソックス→ジャイアンツ）が９９個で王手をかけている。大谷はソトに次いでリーグ２位につけており、自身初の「１００」の大台はほぼ確実だろう。勝負を避けられることも多い強打者の証しと言える。

大谷は前日７日（同８日）の敵地・オリオールズ戦では、１５年の交流戦以来１０年ぶりの対戦となった菅野智之投手（３５）から初回に５戦ぶりの４７号先頭打者アーチ。シーズン１２本目の先頭弾で２３年にベッツが記録した球団最多記録に並ぶとともに、メジャー記録の１５本まで残り３本とした。４年連続の１５０安打にも到達すると、３回にはまたも菅野からバックスクリーン右へ２打席連発の４８号ソロ。今季４度目となる１試合２発とした。

３年連続の本塁打王に向けては８月２８日（同２９日）に１試合４発の離れ業を見せ、一時大谷に４本差をつけていたシュワバーまで１本差に迫っている。この日４９号が出れば、史上６人目となる２年連続５０本塁打に王手をかける。

◇大谷の年度別四死球

▽１８年 ３９（３７四球、２死球）

▽１９年 ３５（３３四球、２四球）

▽２０年 ２２（２２四球、０死球）

▽２１年 １００（９６四球、４死球）

▽２２年 ７７（７２四球、５死球）

▽２３年 ９４（９１四球、３死球）

▽２４年 ８７（８１四球、６死球）

▽２５年 １００（９７四球、３死球）