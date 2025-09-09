『ドラゴンボール』ピッコロのスカジャン 担当声優・古川登志夫が購入で大反響「オーダーメイドかと」「かっこよす」
アニメ『ドラゴンボール』ピッコロ役、『ONE PIECE』エース役などで知られる声優・古川登志夫が、自身のXを更新。ピッコロのスカジャンが発売されたことを受け、注文したことを報告した。
【写真】刺繍かっけぇ！『ドラゴンボール』ピッコロのスカジャン
現在、しまむらオンラインストアでは、さまざまなキャラクターが描かれたスカジャンが販売中。その中のひとつで『ドラゴンボール』ピッコロのスカジャンが用意されていた。（現在は売り切れ中）
そんなスカジャンをピッコロ役の古川は「ポチ！」「コレは即ポチっちゃいました」と写真付きで投稿した。
これにファンは「古川さんに着て貰えたらこのスカジャンも本望でしょう」「オーダーメイドかと思いました」「着たところ見てみたいです」「なんてチョベリグなスカジャンなんだ！」「かっこよす」などと反応している。
