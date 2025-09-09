日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜・後１０時）が８日に放送され、８月２５日放送回を体調不良のためそろって欠席したＭＣを務めるＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの村上信五、タレントのマツコ・デラックスが出演した。

前回放送の冒頭で「このたび、村上とマツコが立て続けに体調を崩し、収録を中止したため、本日はＭＣ不在でお送りします」とテロップで説明があり、“異例の”ＭＣ不在で番組が進行した。

この日、２人は平身低頭で「ごめんなさい」と言いながら登場。マツコは「私の方はね、ちょっと腰をやっちゃいまして」と説明。「で、私が駆け込んだんですよ、病院に。痛み止めしてもらおうと思って。そうしたらそこの先生（医師）が『先週、村上さんが来ましたよ』って。同じ先生に腰を救っていただいて、安静でお休みをいただいておりました」と明かし、その隣で村上は「絶対安静」と言いながらうなずいていた。

マツコは「まあまあ、状況として相撲取りが脱臼したみたいなもの」といい、スタジオ観覧者の笑いを誘っていた。

さらに仕事のため空港にタクシーで向かっていたというマツコ。下車しようとした瞬間に痛みが走り、タクシーから降りるのに「３０分かかった」という。その後、同行していたマネジャーが車いすを借りてきたものの「入らないのよ」とぽつり。「だから結局さー羽田から２時間くらいかな、病院行ったのが」と明かしていた。

マツコは腰の亜脱臼を発症し、８月１１日、１８日のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」の生放送を欠席していた。