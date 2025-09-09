◇ナ・リーグ ドジャース―ロッキーズ（2025年9月8日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が8日（日本時間9日）、本拠でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席は四球を選んで出塁した。

0―1の6回、快投を続けていた相手先発・ドーランダーがこの回の先頭・ロートベットにストレートの四球を与えたところで、トレーナーがマウンドに駆け寄り、右腕は緊急降板。急きょ後を継いだ2番手右腕・メヒアとの対戦となり、フルカウントからの6球目、一度は空振りしたスライダーを冷静に見極めて四球を選んで好機を広げた。

これでシーズン97四球となり、21年の96四球を上回り、メジャー自己最多となった。

次打者・ベッツの右飛で二塁走者・ロートベットが三進すると、続くフリーマンの適時二塁打で生還。チームは同点に追いついた。その後、1死満塁とさらに好機を拡大もT・ヘルナンデスが三進、コンフォートが遊ゴロに打ち取られ、勝ち越すことはできなかった。

初回の第1打席は相手先発・ドーランダーの内角低めチェンジアップを見送ったが見逃し三振。1点を追う3回1死一、三塁の第2打席もドーランダーのスライダーにバットが空を切り、2打席連続で三振に倒れた。

前日7日（同8日）のオリオールズ戦はメジャー初対決だった菅野智之から初回先頭で47号ソロ、3回にも2打席連発となる48号ソロを放った。6月14日以来今季4度目の1試合2発で、今季12本目の先頭弾は球団最多タイ記録。2戦連続サヨナラ敗戦を含む5連敗を止める立役者になった。