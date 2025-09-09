この映画、絶対、好きなやつ。マッツ・ミケルセンが色気のある前髪を垂らしながら、少女を襲うモンスター殺しに繰り出すダーク・ファンタジー・アクション『Dust Bunny（原題）』米予告編映像が公開された。

「ハンニバル」の製作者ブライアン・フラーが長編映画デビューを果たした作品としても要注目。共演には『エイリアン』シリーズのシガニー・ウィーバー、『アントマン』シリーズのデヴィッド・ダストマルチャンだ。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

ベッドの下に潜むモンスターに家族を食べられたと信じる少女オーロラが、“好奇心旺盛な隣人”に助けを求める物語。ところが、その隣人の正体は腕利きの殺し屋で、少女の両親が自分を狙う暗殺者グループによって誤って殺された可能性があると確信する。彼は少女の安全を最優先に、共に“モンスター”に立ち向かうことを決意するのだが……。

「何を見たんだ？」いきなり大人の色香を漏らしながら、マッツはソフィー・スローンが演じる少女オーロラに尋ねている。「モンスター。ベッドの下にいる」。「ご両親はモンスターになんと？信じているのか？」と確認すると、「そうです」と少女。彼女の記憶に両親の断末魔が蘇る。どうやら、両親はこのモンスターに喰われてしまったらしい。

「これでモンスターを殺してくれますか？」とオーロラは札束を差し出すが、その束は1ドル紙幣と小銭。少女がありったけ集めた資金なのだろう。「なぜ私がモンスターを殺す？」「殺してきたんでしょ？たくさん」……。

マッツはシガニー・ウィーバーが演じる女性に本件を相談しつつ、調査を開始する。「モンスターは君の両親を食べたわけではない。ヒトの仕業だ。私を殺しにきた」。少女の話が自身に関係すると気づいたマッツは、殺し屋道具と駆使しながら、少女と共に危険な戦いへと身を投じていく。「なぜモンスターは君の両親を襲った？何か見てはいけないものを見たのか？」

ダークな世界観を基調に、極彩色の火花が飛び散る美しく妖しいファンタジー。『ポーラー 狙われた暗殺者』（2019）のような、マッツのクール・アクションが思う存分堪能できそうだ。

マッツのファンはウットリ虜になるに違いない映画『Dust Bunny』は2025年12月5日に米公開。日本公開は祈りながら待とう。