BIGHIT MUSIC¤Î¿·¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCORTIS¡Ê¥³¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ë¡×¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä¤ÈÆ±»þ¤Ë¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢Â¸ºß´¶¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛCORTIS¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
9·î9Æü¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÈÎÇäÎÌ½¸·×¥µ¥¤¥ÈHANTEO¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢CORTIS¤¬Á°Æü¡Ê8Æü¡Ë18»þ¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCOLOR OUTSIDE THE LINES¡Ù¤¬¡¢Æü´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç2°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬°ìÀÆ¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç°ìµ¤¤Ë¾å°Ì·÷¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤ÀÄìÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£
¡ØCOLOR OUTSIDE THE LINES¡Ù¤ÏÈ¯Çä½éÆü¤Ë24Ëü7295Ëç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢¤³¤ì¤Ïº£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿·¿Í¤ÎÃæ¤Ç½éÆüºÇÂ¿ÈÎÇäËç¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
CORTIS¤Î¿Íµ¤¤Ï³¤³°¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï9·î9Æü10»þ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÆüËÜ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥Ê¥À¤Ê¤É18¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÎiTunes¡Ö¥È¥Ã¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£À¤³¦²»³Ú»Ô¾ì¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç37°Ì¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿ÅÀ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ê1°Ì¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¿¥¤¤äÂæÏÑ¤Ê¤É¹ç·×9¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ò¥Ã¥È¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¤¥ó¥È¥í¶Ê¡ØGO!¡Ù¤Î¿Íµ¤¤â¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±¶Ê¤Ï8Æü23»þ¡¢Bugs¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡Ö¥È¥Ã¥×100¡×¤Ç71°Ì¤òµÏ¿¡£¿·¿Í¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤¬¼ýÏ¿¶Ê¤Ç´Ú¹ñÆâ²»¸»¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤À¡£Á°¿Ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿¶ÉÕ¤ò¿¿»÷¤¿¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬³Æ¼ï¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇµÞÂ®¤Ë³È»¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²»¸»¥Ò¥Ã¥È¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢CORTIS¤ÏËÜÆü18»þ¡¢HYBE LABELS¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸åÂ³¶Ê¡ØFaSHioN¡Ù¤Î¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¸ø³«¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£8Æü18»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ±¶Ê¤Î¸ø¼°¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¸ø³«¤«¤é¤ï¤º¤«12»þ´Ö¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô100Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
