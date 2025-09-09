新車57万円！ “リッター45km”走るヤマハ新「3輪スクーター」発表！ クルマみたいな“SUVデザイン”採用した斬新すぎる「クロスオーバーコミューター」登場！ 初のスタイリング大刷新を果たした「新トリシティ125／155」とは！

新車57万円！ “リッター45km”走るヤマハ新「3輪スクーター」発表！

2025年9月9日、ヤマハは「トリシティ125 ABS（以下、トリシティ125）」と「トリシティ155 ABS（以下、トリシティ155）」について、デザイン変更および機能を充実させた2026年モデルを発表し、9月25日に発売します。

両車は一体どのようなモデルなのでしょうか。

トリシティ125およびトリシティ155は、ヤマハが製造・販売している三輪スクーターです。

トリシティシリーズの初代モデルが発売されたのは2014年で、ヤマハ独自の技術「LMW（リーニング・マルチ・ホイール）」を搭載。

三輪以上の車両でありながら、二輪のように傾斜して曲がるというユニークなモデルの第一弾に位置づけられていました。

その後、トリシティシリーズはラインナップを拡充。

排気量を増加させたトリシティ155、さらに車体も大きな「トリシティ300」を展開するなど、豊富な選択肢を取り揃えています。

そして今回発表された2026年モデルのトリシティ125とトリシティ155では、ヤマハ自身が「初代トリシティ125以来初の外観スタイリング大幅刷新」と語るほど、デザインを大胆に変更。

トリシティシリーズがアイコンとする「Y」の字をモチーフとしたフロントマスクを継承しつつ、より安定感と機動力を表現したデザインが施されています。

具体的には、扱いやすそうな従来からのサイズ感はそのままに、「樹脂製フェンダー」や「ルーフレール」を想起するタンデムグリップを採用し、四輪車でも人気の「SUVエッセンス」を導入。

同時に、上位モデルであるトリシティ300で好評の「逆台形シルエット」や「水平基調」を取り入れた新たなスタイルとすることで、シャープで先進的な「クロスオーバーコミューター」を具現化したデザインとなりました。

ハンドル周りでは、新たに採用された4.2インチTFTディスプレイを搭載し、視認性と操作性を向上。

このディスプレイは、ヤマハの「Y-Connect」アプリをインストールしたスマートフォンと接続することで、ナビゲーション機能のほか交差点などでの進行方向を矢印アイコンや距離なども表示します。

またメールや着信の表示にくわえ、通話も可能です。（通話には別途ヘッドセットが必要）

日常的な使用における利便性を向上するアイテムも充実させており、スマートフォンなどの充電に便利なUSB Type-C 端子に対応する充電ソケットを、インナーパネル左側に搭載しました。

そのほか安全機能としては、前後輪のセンサーで後輪スピンの兆候を常に検知し、リアホイールの空転を抑制するよう出力を補正する「TCS（トラクションコントロールシステム）」や、急ブレーキ操作を車両が検知するとフロント・リアのフラッシャーを点滅させて、緊急の減速状態にあることを後続車に知らせる「ESS（エマージェンシーストップシグナル）」を搭載しています。（どちらもトリシティ155のみ）

パワーユニットは、トリシティ125には最高出力12馬力・最大トルク11N・mの124cc水冷単気筒エンジンを、トリシティ155には最高出力15馬力・最大トルク14N・mの155cc水冷単気筒エンジンをそれぞれ搭載。

静かなエンジン始動を実現する「Smart Motor Generator System」や、省燃費に貢献する「Stop ＆ Start System」を採用し、燃費は45.4km／L（トリシティ125：WMTCモード、1名乗車時）および42.4km／L（トリシティ155：WMTCモード、1名乗車時）を実現します。

この新しい2026年モデルのトリシティ125とトリシティ155の車両価格（消費税込）は、トリシティ125が57万2000円で、トリシティ155が61万6000円です。