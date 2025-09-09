Æü´ÚÀï¤Þ¤ÇÍ½¹ð¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¡È¥Ð¥ì¡¼½÷Äë¡É¥¥à¡¦¥è¥ó¥®¥ç¥ó¡¢¿·¿Í´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¡Ö»äÀ¸³è¤ò¼º¤Ã¤¿¡×
´Ú¹ñMBC¤Î¿·¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¿·¿Í´ÆÆÄ¥¥à¡¦¥è¥ó¥®¥ç¥ó¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤¬¡¢¡È¿À¡É¿Í´ÆÆÄ¥¥à¡¦¥è¥ó¥®¥ç¥ó¤Îµ±¤«¤·¤¤Âè°ìÊâ¤ò¼ý¤á¤¿Âè1¼¡¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê»ÏÆ°¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥à¡¦¥è¥ó¥®¥ç¥ó¡¢¸½ÌòÀ¸³è21Ç¯¤ËËë
9·î28Æü¤Ë½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¿·¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¿·¿Í´ÆÆÄ¥¥à¡¦¥è¥ó¥®¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢¿·¿Í´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿´Ú¹ñ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë³¦¤ÎÅÁÀâ¡¢¥¥à¡¦¥è¥ó¥®¥ç¥ó¤ÎµåÃÄÁÏÀß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¡£
9·î9Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼±ÇÁü¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢0Ç¯¤Î¿·¿Í´ÆÆÄ¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¡¼¥È¾å¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Ï·òºß¤Ê¥¥à¡¦¥è¥ó¥®¥ç¥ó¤Î»Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¥¥à¡¦¥è¥ó¥®¥ç¥ó´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë½é¤ÎÁÏÀß¥Á¡¼¥à¡ÖÉ¬¾¡¥ï¥ó¥À¡¼¥É¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥×¥íÉñÂæ¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤òÌ´¸«¤ë¼Â¶ÈÃÄÁª¼ê¡¢°úÂà¸åºÆ¤Ó¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤È¤¦¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ËÎ×¤à¥¥à¡¦¥è¥ó¥®¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ö1·³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤½¤¦¤À¤Í¡©´õË¾¤¬¸«¤¨¤ë¡ª¡×¤È»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¼ÂÎÏ¤Ë¶Ã¤¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¸µ´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥Ô¥ç¡¦¥¹¥ó¥¸¥å¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëºÇÀº±Ô¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¿´Çï¿ô¤ò°ìµ¤¤Ë¹â¤á¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥è¥ó¥®¥ç¥ó´ÆÆÄ¤Î¸ÅÁã¥Á¡¼¥à¡Ö¶½¹ñÀ¸Ì¿¥Ô¥ó¥¯¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥º¡×¡¢¥¥ã¥ê¥¢30Ç¯¤Î¥¥à¡¦¥Û¥Á¥ç¥ë´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¡ÖIBK´ë¶È¶ä¹Ô¥¢¥ë¥È¥¹¡×¡¢2024-2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÎV¥ê¡¼¥°½÷»Ò½àÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¡ÖÀµ´±Áñ¥ì¥Ã¥É¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥¹¡×¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ñÌ±¤Î¿´¤òÇ®¤¯¤¹¤ëÆü´ÚÀï¤Þ¤ÇÍ½¹ð¤·¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤ò°ì½Ö¤Ç°ú¤¤Ä¤±¤ë¡£
¥É¡¼¥Ñ¥ß¥óÉ¬»ê¤Î¡ÖÉ¬¾¡¥ï¥ó¥À¡¼¥É¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î»î¹ç¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤«¡¢Áá¤¯¤â´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¥¥à¡¦¥è¥ó¥®¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ÖMBC¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö»äÀ¸³è¤ò¼º¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¿Í¤¬»à¤Ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÍ¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¥È¡¼¥¯¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£´¶³Ð¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦³Ú¤·¤µ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
´Ú¹ñ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë»Ë¾å¡¢Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸Ø¤ë¥¥à¡¦¥è¥ó¥®¥ç¥ó¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÉñÂæ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò´ð¤Ë¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Î»ØÆ³ÎÏ¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ö´ÆÆÄ¥¥à¡¦¥è¥ó¥®¥ç¥ó¡×¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿ÅÁÀâ¤ÎÈà½÷¤¬¿·¿Í´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Î¤«¡£¡Ö¤ä¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ç®¤¤¾¡Éé¤ÈÄË²÷¤ÊÅ¸³«¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëËÜÊüÁ÷¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥¥à¡¦¥è¥ó¥®¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1988Ç¯2·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦µþµ¦Æ»½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹192cm¡£¾®³Ø4Ç¯À¸¤«¤é¥Ð¥ì¡¼¤ò»Ï¤á¡¢2005Ç¯¤Ë¿·¿Í¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç´Ú¹ñV¥ê¡¼¥°¤Î¶½¹ñÀ¸Ì¿¥Ô¥ó¥¯¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥º¤Ë²ÃÆþ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¤ÎJT¥Þ¡¼¥ô¥§¥é¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¥È¥ë¥³¤äÃæ¹ñ¤Ê¤É³¤³°¤òÅ¾¡¹¤È¤·¡¢2020-2021¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¶½¹ñÀ¸Ì¿¤Ë11Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¡£¤½¤Î¸å¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ2022Ç¯6·î¤Ë¶½¹ñÀ¸Ì¿¤ËºÆÉüµ¢¤·¤¿¡£´Ú¹ñÂåÉ½¤Ç¤Ï2012Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¥Ù¥¹¥È4¡¢2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¥Ù¥¹¥È4¤Ë¹×¸¥¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó·ó¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢2021Ç¯8·î12Æü¤ËÂåÉ½°úÂà¤òÈ¯É½¡£2024-2025¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¦¥ó¥É¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó·èÄêÀï¤È¤â¤ËÍ¥¾¡¤·¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£