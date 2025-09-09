元尼神インター誠子、手料理4品公開「もちもち、たまらない」と絶賛の一品とは
【モデルプレス＝2025/09/09】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が8日、自身のInstagramを更新。手作りした4品の料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】誠子「もちもち、たまらない」と絶賛した手料理並ぶ食卓
誠子は「生春巻き揚げてみて。もちもち、たまらない」と揚げ生春巻きへの感動を表現。「鰯の煮付け、アボたこレモンマリネ、砂肝とクレソン塩炒め」と計4品の手料理を紹介し、「揚げ生春巻きは はんぺん、クレソン、チーズ、たまにお味噌」と具材の詳細も公開。色とりどりの料理が美しく盛り付けられた写真を投稿している。
この投稿に、ファンからは「料理上手すぎる」「美味しそう」「揚げ生春巻き作ってみたい」「毎日美味しいもの作れるのすごい」「レシピ教えて欲しい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】誠子「もちもち、たまらない」と絶賛した手料理並ぶ食卓
◆誠子「もちもち、たまらない」手料理4品を公開
誠子は「生春巻き揚げてみて。もちもち、たまらない」と揚げ生春巻きへの感動を表現。「鰯の煮付け、アボたこレモンマリネ、砂肝とクレソン塩炒め」と計4品の手料理を紹介し、「揚げ生春巻きは はんぺん、クレソン、チーズ、たまにお味噌」と具材の詳細も公開。色とりどりの料理が美しく盛り付けられた写真を投稿している。
この投稿に、ファンからは「料理上手すぎる」「美味しそう」「揚げ生春巻き作ってみたい」「毎日美味しいもの作れるのすごい」「レシピ教えて欲しい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】