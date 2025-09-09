雪見だいふくが秋だけ“月見だいふく”に！黄色いおもちで月をイメージ 人気の「コクのショコラ」も再登場
【モデルプレス＝2025/09/09】人気アイス「雪見だいふく」から、秋限定で黄色のおもちを使った「雪見だいふく 秋限定お月見仕立て」が2025年9月中旬より、全国にて順次発売。また9月15日（月）には「雪見だいふく コクのショコラ」も発売される。
【写真】「アイスの実＜アサイーボウル＞」甘酸っぱく多様な味わい表現
「雪見だいふく 秋限定お月見仕立て」は、コクのあるバニラアイスを包むふっくらやわらかいおもちが、月をイメージした黄色に変更となった、この時期だけの特別な雪見だいふく。
パッケージデザインは、雪見うさぎが、お月見している様子、稲穂を持っている様子、餅つきをしている様子の3種類のデザインと、「雪見だいふく」が「月見だいふく」になったレアデザインの、全4種類の展開となる。
そして毎年発売を待ち望むファンの多い「雪見だいふく コクのショコラ」が9月15日（月）より全国で発売。
もちもち食感のおもちと濃厚仕立てのチョコレートアイスの組み合わせが絶妙で、こちらもショコラのデザインがハートマークになったレアデザイン含む4種類のパッケージデザインで登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆黄色のおもちがまんまる月のよう、秋限定仕立ての「雪見だいふく 秋限定お月見仕立て」
◆「雪見だいふく コクのショコラ」も再登場
