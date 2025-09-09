Ì¾¸Å²°¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÃËÀ°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¡¡Èþ¿Í¶É¤Î»Ø¼¨Ìò¤Ë¸¡»¡Â¦¤¬¹´¶Ø·º3Ç¯¤òµá·º¡¡°¦ÃÎ
Ì¾¸Å²°¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Èþ¿Í¶É¤Î»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¶²³å¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÃË¤Ë¡¢¸¡»¡¤Ï¹´¶Ø·º3Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÇÈÂ¿ÌîÍ¤ºÈÈï¹ð(23)¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¡¢Ãæ¶è¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÈþ¿Í¶É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½¶â¤ò¶¼¤·¼è¤í¤¦¤È¹Í¤¨¡¢²ÃÆ£Îâ²»Èï¹ð(20)¤È19ºÐ¤Î½÷¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¶²³å¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÃÆ£Èï¹ð¤Ï°ø±ï¤ò¤Ä¤±¤¿ÃËÀ¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»àË´¤µ¤»¡¢¸½¶â¤Ê¤ÉÌó19Ëü±ßÁêÅö¤òÃ¥¤Ã¤¿¶¯ÅðÃ×»à¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9Æü¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡¢ÇÈÂ¿ÌîÈï¹ð¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢·×²èÅª¤«¤Ä¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤ÊÈÈ¹Ô¤È¤·¤Æ¹´¶Ø·º3Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
