将棋の藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）と挑戦者の永瀬拓矢九段（33）が激突する伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負第6局は9月9日、東京・千駄ケ谷の「将棋会館」で1日目の対局を行っている。戦型は「戦型は角換わり腰掛け銀」となり、ハイペースで進行。しかし、藤井王位が持ち時間を使う展開となっており、今後の進行に大きな注目が集まっている。

【中継】藤井王位VS永瀬九段 注目の第6局（生中継中）

藤井王位の3勝、永瀬九段の2勝で迎えた王位戦第6局。本局は本来、静岡県牧之原市の「平田寺」での開催が予定されていたが、5日に台風15号の影響で発生した竜巻で大きな被害を受け、同市は開催の辞退を決断。翌6日に日本将棋連盟が対局会場を「将棋会館」に変更することを発表していた。昨年9月に完成したばかりの新・将棋会館でタイトル戦が開催されるのは初。

決着局の可能性もある本局は、藤井王位の先手で「戦型は角換わり腰掛け銀」の出だしとなった。両者にとって得意の戦型とあり早いペースで指し進められていたものの、後手の永瀬九段が前例のない手を披露。藤井王位はじっくりと持ち時間を投入する展開となった。

ABEMAの中継に出演した梶浦宏孝七段（30）は、「時間の使い方を見ると、永瀬九段の研究範囲なのかもしれない。これだけ（藤井王位に）時間を使わせるのは大きい。ここは難所。少しでも隙を見せれば後手に持っていかれてしまうので、時間を使っているのだと思う」と印象を語っていた。

千駄ケ谷での一戦を制し、藤井王位が防衛6連覇を決めるのか、永瀬九段が3連勝で追いつくのか。今後の展開からも目が離せない。持ち時間は各8時間の2日制。

【昼食の注文】

藤井聡太王位 『大盤』勝つカレー、パッションフルーツラッシー

永瀬拓矢九段 キーマカレー（大盛り）、パッションフルーツラッシー（2つ）、ホットコーヒー

【昼食休憩時の残り持ち時間】

藤井聡太王位 5時間50分（消費2時間10分）

永瀬拓矢九段 7時間23分（消費37分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）