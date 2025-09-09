¿ÀÆ¸¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Ñ¤ÎÌ¾¥³¥ó¥Ó¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÃæ¤ËÌ¾À¼¤ò¹ì¤«¤»¤¿¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¡£¼Â¤Ï²¼¥Í¥¿¹¥¤¤À¤Ã¤¿?!¡¡¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦ÀÐ°æÂöËá¤¬²òÀâ¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ
¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¤äÆ°²èÇÛ¿®¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºòº£¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTAKU-²» TV ¤¿¤¯¤ª¤ó¡×¤Ç¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô1²¯Ä¶¤¨¡¢¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤¬3Ê¬¤Ç´°Çä¤Ê¤É¡¢À¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦ÀÐ°æÂöËá¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÀÐ°æ¤µ¤ó¤¬¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ¤·¤¿Ãø½ñ¡Ø¤³¤ì¤¬µ¬³Ê³°¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡ª ¤¿¤¯¤ª¤ó¼°¤Ê¤ë¤Û¤É¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ù¤è¤ê¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÀÐ°æ¤µ¤ó¤¬°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºî¶Ê²È¤È¤·¤Æ¤âÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤·¤¿²»³Ú²È¤¿¤Á¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµì¥«¡¼¥ë¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥Ä±Ø¼Ë¤Ë¤Æ
¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç·æºî¤òÎÌ»º
W. A.¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¡Ê1756-1791¡Ë
¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§¡Ø¤³¤ì¤¬µ¬³Ê³°¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡ª ¤¿¤¯¤ª¤ó¼°¤Ê¤ë¤Û¤É¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ù¡¿KADOKAWA¡¿¥¤¥é¥¹¥È¡§¥·¥ç¥¹¤¿¤³¡Ë
Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¤¤¤ï¤æ¤ëÅ·ºÍ¡ª¡¡¸ÅÅµÇÉ¤Î»þÂå¤Ë³èÌö¤·¡¢¸ò¶Á¶Ê¡¢¶¨ÁÕ¶Ê¡¢¥ª¥Ú¥é¡¢½¡¶µ¶Ê¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î·æºî¤òÀ¸¤ß¤À¤·¤¿¡£25ºÐ¤«¤é¥¦¥£¡¼¥ó¤Ç±éÁÕ²È¡¢ºî¶Ê²È¤È¤·¤Æ¤á¤¶¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÉÏº¤¤Î¤¦¤Á¤Ë35ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡Áá½Ï¤ÎÅ·ºÍ¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Ñ¤ÎÌ¾¥³¥ó¥Ó
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¤È¤¤¤¦ºî¶Ê²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿ÀÆ¸¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤É¤³¤«¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¾¯Ç¯¤¬6ºÐ¤Ë¤Ê¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸°È×ÁÕ¼Ô¡Ê¢¨¡Ë¤È¤·¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÃæ¤ËÌ¾À¼¤ò¹ì¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¤Ï1000Ç¯¤Ë°ì¿Í¤ÎÅ·ºÍ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¤Ê¤¤»þÂå¤ËÍÄ¤¤¾¯Ç¯¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÃæ¤ËÌ¾À¼¤ò¹ì¤«¤»¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä´ñÀ×¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢¤¤¤¯¤éÅ·ºÍ¾¯Ç¯¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÍÄ¤¤¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È·¯¤¬°ì¿Í¤Ç¼«Ê¬¤òÇä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇØ¸å¤Ç¤½¤Îµ¡²ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¥ì¥ª¥Ý¥ë¥È¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¸µÁÄ¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ô¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Ñ¡Õ¤Ç¤¹¡£
¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é¸µµÜÄî²»³Ú²È¤À¤Ã¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³ÆÃÏ¤Ë±éÁÕÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²áÌ©¤Ê¥Ä¥¢¡¼¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÆâÍÆ¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¤Î´é¤Ö¤ì¤È¤¤¤¤¡¢¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¤È¤¤¤¤¡¢»Å¹þ¤ß¤¬¸«»ö¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¥Ñ¥Ñ¤Ï³ÆÃÏ¤Î²¦¸ôµ®Â²¤ËºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ëÂ©»Ò¤òÇä¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¤è¤¤½¢¿¦Àè¤òÃµ¤·Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¿ÀÆ¸¤Î½Ð¸½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Ñ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤¿¤ë¤ä¡¢¤µ¤¾¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨Åö»þ¤Î¸°È×³Ú´ï¤Ï¥Ï¡¼¥×¥·¥³¡¼¥É¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Á¥§¥ó¥Ð¥í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ô¥¢¥Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¸°È×ÁÕ¼Ô¤È¤¹¤ë¡£
¢¡Å·ºÍ¤Î´é¤È²¼¥Í¥¿¹¥¤¤ÎÆóÌÌÀ
¤³¤ÎÂçºî¶Ê²È¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È²¼ÉÊ¤ÊÅ·ºÍ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°ì»þ´ü¡¢¡Ö¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¤Î²»³Ú¤ÏÂÛ¶µ¤Ë¤â¡¢¥ï¥¤¥ó¤ò½ÏÀ®¤µ¤»¤ë¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤Í¥²í¤ÇÇ¾¤ä¿´¤Ë¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¶Ê¤Ð¤«¤ê½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¢¤ë¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯²¼ÉÊ¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¿Í¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£±ü¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Ä¥§¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï2ºÐÇ¯²¼¤Î¤¤¤È¤³¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¦¥¢¥ó¥Ê¡¦¥Æ¥¯¥é¡¦¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¤Ë°¸¤Æ¤¿¤ª¼ê»æ¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸åÀ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤Ù¡¼¥º¥ì½ñ´Ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¤Î¡Ô±Æ¡Õ¤ÎÉôÊ¬¤òÏªÄè¤¹¤ë¸µ¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦¡¢¥ä¥Ð¤¤¤Î¤Ê¤ó¤Î¤Ã¤Æ¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÆâÍÆ¤â¸ÀÍÕ¤ÎÉ½¸½¤â¤¤¤ï¤æ¤ë²¼È¾¿È¥Í¥¿¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¡£º£¤Ç¤¤¤¦¡Ö¥Ô¡¼¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶½Ì£¤Î¤¢¤ë½÷¤Î»Ò¤Ø¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ï¤ª¼ê»æ¤Î°ìÀá¤ò°úÍÑ¤·¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ñ»Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤¬¡¢¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¤Î¤³¤ÎÀ¼Á¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¾ù¤ê¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤é»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤ªÊì¤µ¤ó¤Î²¼¥Í¥¿¸ì×Ã¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤¤¤Æ°é¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¡°Å¤¤¶Ê¤Ë¤³¤½¡¢¤³¤Î¿Í¤Î¿¿¹üÄº¤¬¤¢¤ë
¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÂçºî¶Ê²È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢±Æ¤ÎÉôÊ¬¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸÷¤ÎÉôÊ¬¤â¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
100¿Í¤ÎÊý¡¹¤Ë¡Ö¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¤Î²»³Ú¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯8¡Á9³ä¤Ï¡Ö¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¤È¤¤¤¨¤ÐÌÀ¤ë¤¤¡×¤È¤«¡¢¡Ö·Ú¤ä¤«¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤·¤«¤ËËÍ¤â¤½¤¦»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÐ°æ´Ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¤Î¿¿¹üÄº¤ÏÃ»Ä´¤ÎºîÉÊ¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¤ÎºîÉÊ¤Ï´ï³Ú¶Ê¤«¤é¥ª¥Ú¥é¤Þ¤ÇÌµ¿ô¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÇÁ´À©ÇÆ¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤éÃ»Ä´¤ÎºîÉÊ¤À¤±¤òÈ´¤¤È¤Ã¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥¢¥Î¶¨ÁÕ¶Ê¤ä¸ò¶Á¶Ê¤Î°ìÍ÷¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¡¢Ã»Ä´¤Î¶Ê¤ÏËÜÅö¤Ë¿ô¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¿Í´Ö¤ÎÈá°¥¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Õ¤¶¤±¤¿¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¿Í´Ö¤¬¤Ê¤¼¡©¡×¤È¤â»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã²¤¤Î´¶¾ð¤ò½ñ¤«¤»¤¿¤é¡¢Å·²¼°ìÉÊ¡£¤Þ¤µ¤·¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ì·½â¤³¤½¤¬Å·ºÍ¤¿¤ë½ê°Ê¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤·¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ø¤³¤ì¤¬µ¬³Ê³°¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡ª ¤¿¤¯¤ª¤ó¼°¤Ê¤ë¤Û¤É¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ù¡ÊÀÐ°æÂöËá¡§Ãø¡¿KADOKAWA¡Ë
¢¡Í«¤¤¤ÎÃæ¤Î³ÊÄ´¤Î¹â¤µ
¤Ê¤¼¡¢¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¤ÎÊªÍ«¤²¤ÊÃ»Ä´ºîÉÊ¤¬ËÍ¤òÊá¤¨¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Èá¤·¤¤¤Î¤Ë¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤¤Û¤É¤Ë¼ÀÁö´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°Å¤¤´¶¾ð¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤À¤«¡¢¿·¤·¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤»¤ó¡©
Ã»Ä´ºîÉÊ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¡¢¸ò¶Á¶ÊÂè40ÈÖ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¤¢¤Î½Ð¤À¤·¤ÏÃ¯¤â¤¬¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡Ë¡¢Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤ä¤à¤·¤íµÞ¤Î©¤Æ¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥í¥Ç¥£¤¬¼ÀÁö¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥Ô¥¢¥Î¡¦¥½¥Ê¥¿¤ÎÂè8ÈÖ¤ä¡¢¥Ô¥¢¥Î¶¨ÁÕ¶Ê Âè20ÈÖ¤ÈÂè24ÈÖ¤Ê¤É¡¢¤É¤ÎºîÉÊ¤â¡¢ÃÙ¤á¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ÇÁñ½Å¤«¤Ä¥Ù¥¿¤ËÈá¤·¤ß¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÁÆ¬¤ä¼çÂê¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤¬¤Û¤È¤Ð¤·¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤à¤·¤í¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê´¶¤¸¡£¤³¤ì¤Ï´°Á´¤Ë¤Û¤«¤Îºî¶Ê²È¤¿¤Á¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¤¤Ã¤È¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¤Ï¡¢Èá¤·¤ß¤òÆÈ¼«¤ÎÉ½¸½ÊýË¡¤ÇÊ§¿¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨Ã»Ä´¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¤Ë´õË¾¤Î¸÷¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÌÀ¤ë¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥ÈÆÃÍ¤Î´¶¾ðÉ½¸½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤ì¤Û¤É¿ÍÀ¸¤Î´îÅÜ°¥³Ú¤ò´¶¤¸¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¤È»×¤¦¤È¡¢¤â¤¦¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Õ¤Ä¤¦¤Î¿Í´Ö¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£
Ã»Ä´ºîÉÊ¤òÄ°¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥ËÃ»Ä´¡¢¥ÏÃ»Ä´K475¡Ø¸¸ÁÛ¶Ê¡Ù¡¢¥íÃ»Ä´K540¡Ø¥¢¥À¡¼¥¸¥ç¡Ù¤ä¡¢¥Ô¥¢¥Î¶Ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÂçºî¡Ø¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ù¤ÎÃæ¤Î¹ç¾§¶Ê¤Î¡Ø¥é¥¯¥ê¥â¡¼¥µ¡ÊÎÞ¤ÎÆü¡Ë¡Ù¤Ê¤É¤Ê¤É¡£¡Ø¥é¥¯¥ê¥â¡¼¥µ¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¡¢Í«¤¤¤ÎÃæ¤Ë¤â³ÊÄ´¤Î¹â¤µ¤ÈÍ¥²í¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ÎÅ·ºÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤ã½ñ¤±¤Þ¤»¤ó¡£¿À¤Î²»³Ú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿À¤¬¤«¤ê¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¾ð½ïÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢²¼¥Í¥¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Èá¤·¤ß¤ÎÃæ¤Ë¤³¤½Å·ºÍÀ¤ò¸«½Ð¤»¤ëºî¶Ê²È¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¤ÏÀµ¿¿ÀµÌÃ¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÅ·ºÍ¤Ç¤¹¤Í¡£
Ëâ½Ñ»Õ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤òÁà¤ë
F.¥ê¥¹¥È¡Ê1811-1886¡Ë
¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§¡Ø¤³¤ì¤¬µ¬³Ê³°¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡ª ¤¿¤¯¤ª¤ó¼°¤Ê¤ë¤Û¤É¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ù¡¿KADOKAWA¡¿¥¤¥é¥¹¥È¡§¥·¥ç¥¹¤¿¤³¡Ë
¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¨¥¹¥Æ¥ë¥Ï¡¼¥¸¸ô¼ß²È¤ÇÆ¯¤¯Éã¤«¤éºÇ½é¤Î²»³Ú¶µ°é¤ò¼õ¤±¡¢Áá¤¯¤«¤éºÍÇ½¤òÈ¯´ø¡£¤½¤Î¸å¥¦¥£¡¼¥ó¡¢¥Ñ¥ê¤Ø¤ÈÅÏ¤ê¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ëºî¶Ê¤Îµ»½Ñ¤òËá¤¡¢¹âÅÙ¤Ê±éÁÕµ»½Ñ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿ô¡¹¤Î¥Ô¥¢¥Î¶Ê¤ä¸ò¶Á»í¤Ê¤É¤òÁÏºî¡£
¢¡´õÂå¤Î¥â¥ÆÃË
¥ê¥¹¥È¤Ï¥â¥Æ¤ë¡£ÃÆ¤±¤Ð¤È¤Ë¤«¤¯¥â¥Æ¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥â¥Æ·Ï¤Î¶Ê¤ò¿ôÂ¿¤¯½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤Ã¤³¥¤¥¤¡£µ»¹ªÅª¤ËÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤ºîÉÊ¤Ï¸Åº£ÅìÀ¾¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤à¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¤à¤º¤«¤·¤½¤¦¤ËÄ°¤³¤¨¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÔÄ°¤±Ç¤¨¡Õ¤¹¤ëµ»Ë¡¤ò¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥ê¥¹¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Î¾¼êÆ±»þ¤Ë¥ª¥¯¥¿¡¼¥Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°ìµ¤¤ËÃÆ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¼ê»Ø¤ÈÏÓ¤ÎÎÏ¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢±¦¼ê¤Èº¸¼ê¤ò¸ò¸ß¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤Ë¥ª¥¯¥¿¡¼¥Ö¤ÇÃÆ¤¯¤è¤ê¾¯ÎÌ¤ÎÎÏ¤ÇÂÇ³Ú´ïÅª¤ÊÇÉ¼ê¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÅªÍ×ÁÇ¤¬É½¸½¤Ç¤¤ë¤·¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¤â¥Ö¥ï¥Ã¤È²»¤ò¹¤²¤ÆÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ò¤Í¤ê¤ò¸ú¤«¤»¤¿¸ú²ÌÅª¤ÊÁÕË¡¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÄ°³Ð¤Ë¤â»ë³Ð¤Ë¤â¡ÔÃÆ¤±Ç¤¨¤ë¡Õ¶Ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½ñ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö»þ¡¢¥ê¥¹¥È¤Ï¼Ò¸ò³¦¤Î²Ö·Á¤Ç¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âµ®Â²¤ÎÉØ¿Í¤äÎÉ²È¤Î±üÍÍ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤¤¤¦¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡¢¤¤¤ä¥¢¥¤¥É¥ëÅª¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÀâ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èà¤¬¥Ô¥¢¥Î¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¤È¼º¿À¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤â¤¤¤¿¤È¤«¡£ÌÜ¤Ë¤âÁ¯¤ä¤«¤ÊÄ¶Àäµ»¹ªÅª¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¨¶½Åª¤Ê±éÁÕ¤â¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤ó¤ÆÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¥¹¥¿¡¼ÅªÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡Ëâ½Ñ»Õ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤Î¸°È×¤òÁà¤ë
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥â¥ÆÃË¤Ö¤ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥¹¥È¤Î¿¿²Á¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢Èà¼«¿È¤¬Ëâ½Ñ»Õ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤Î¸°È×¤òÁà¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤ÎÌ¾ºî¡Ø¥é¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÌ¾¶Ê¤¬¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß¤À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ºÇ¶á¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¾®³ØÀ¸¤Ç¤â´ÊÃ±¤½¤¦¤Ë±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤¬YouTube¤Ê¤ó¤«¤Ë¤â¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢ËÜÅö¤Ë¤à¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤â¡Ø¥Õ¥¡¥¦¥¹¥È¤Î¥ï¥ë¥Ä¡Ù¤ä¡Ø¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¶¸»í¶Ê¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÄ¶µ»¹ªÅªºîÉÊ¤ò¤è¤¯±éÁÕ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ö°Ëâ¤¬¾è¤ê°Ü¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È±éÁÕ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Õ¤À¤ó¤ÎËÍ¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤Ç¤â¤Ä¤Í¤Ë¼«¤é¤Î±éÁÕ¤¹¤ë»Ñ¤òµÒ´ÑÅª¤ËÆ¬¤ËÉÁ¤¡¢ÎäÀÅ¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤È¥ê¥¹¥ÈºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¥ä¥Ð¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¾Ç¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¤¤¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤º°ËâÅª¤ËºîÉÊ¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈËÜÅö¤ËÃÆ¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
¡Ö¥é¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¡×¤Ê¤ó¤ÆºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢°ìÈ¯¾¡Éé¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤«ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤«¡¢¥Ï¥Þ¤ë¤«¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê»×¤¤¤Ç±éÁÕ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÀ¸¤¤¿¿´ÃÏ¤¬¤·¤Ê¤¤¡£¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥È¤Ç¤â¥¤¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
º£¤Ï¾¯¤·À®Ä¹¤·¤Æ¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥ÈºîÀï¤Ç²þ¤á¤Æ¡Ø¥é¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¡Ù¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¡¡Ô¥ê¥¹¥È¾Â¡Õ ¤Ï¥³¥ï¤¤
¥ê¥¹¥È¤È¤¤¤¦ºî¶Ê²È¤Ï¤È¤Æ¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¡¢50ºÐ¤ò²á¤®¤¿º¢¤Ë½Ð²È¤·¤ÆÁÎÀÒ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Ç¯Ãæ¡¢½÷À¤ÈÉâÌ¾¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È·ÉéÊ¤Ê¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¿®¼Ô¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Åö»þ¤Î¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÆÍÁ³¡¢À¸¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ÎÅ¾´¹¤Ö¤ê¤â¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð²È¤·¤Æ¤«¤é¤ÎºîÉÊ¤â¤Þ¤¿¸ÄÀÅª¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥Ì¥¢¡¼¥¸¥å¡¦¥°¥ê¡Ê°Å¤¤±À¡Ë¡Ù¤¢¤¿¤ê¤¬ÂåÉ½Åª¤Ê°ì¶Ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»þÂå¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢½ù¡¹¤ËÄ´À´¶¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¶áÂå¤Î²»³Ú¡¢¤Ä¤Þ¤ê20À¤µª¤ÎÄ´À´¶¤Î¤Ê¤¤²»³ÚºîÉÊ¤Î¶Á¤¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤«¤Ê¤êâÔÁÛÅª¤ÊºîÉÊ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥ê¥¹¥È¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¤¬ÌÀ³Î¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¤³¤³¤«¤é¥ê¥¹¥È¤ÎÄ¹¤¤¿ÍÀ¸¤Ë¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤¬ÀÚ¤êÂó¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿Í¤Ï74ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤¿ºî¶Ê²È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Ô¥¢¥Î¶Ê¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤À¤±¤Ç¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºîÉÊ¤òÄÉ¤¦¤Î¤Ï°ì»Å»ö¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¡Ö¥ê¥¹¥È¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤éÄ¹¤¤¤è¡Á¡ª¡×¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¡Ô°ËâÅª¤Ê¡ÕºîÉÊ¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤È¤¤¤¤¡¢ËÄÂç¤Ê¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤È¤¤¤¤¡¢¤â¤¦¡Ö¥Ï¥Þ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤´í¸±¤ÊÃË¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°No.1·èÄê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¤³¤ì¤¬µ¬³Ê³°¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡ª ¤¿¤¯¤ª¤ó¼°¤Ê¤ë¤Û¤É¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ù¡ÊÀÐ°æÂöËá¡§Ãø¡¿KADOKAWA¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£