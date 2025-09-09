Â¾¿Í¤ËÍý²ò¤òµá¤á¤¹¤®¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×¿´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊ©¶µ¤Î¶µ¤¨¤òÀìÌç²È¤¬ÅÁ¼ø
À¸¤¤Å¤é¤¤¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤¤¡¢Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ºî²È¤ÎäÅçÀµÉ×¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤¬¡¢ÅìÍÎÅ¯³Ø¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÅìÍÎÅ¯³Ø¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ë¼«Ê¬¤ò¤È¤ê¤Ä¤¯¤í¤ï¤º¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡×¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢äÅç¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø10¿Í¤ÎÅìÍÎÅ¯³Ø¼Ô¤¬¶µ¤¨¤ë ¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ëÎý½¬¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡ÛÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¿¿Íý¡×¡£äÅçÀµÉ×¡Ø10¿Í¤ÎÅìÍÎÅ¯³Ø¼Ô¤¬¶µ¤¨¤ë ¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ëÎý½¬¡Ù
* * * * * * *
Ã¯¤â¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î±§Ãè¡×¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¤É¤ì¤À¤±ÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤ì¤À¤±µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¤ÎÀ¤³¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×
¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ë°ÕÌ£¤½¤ì¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¼Â¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ö¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤ÎÀ¤³¦¡×¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö°ì¿Í°ì±§Ãè¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï¤³¤Î¹Í¤¨¤ÏÊ©¶µ¤Î¶µ¤¨¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ö°¤ÍêÌí¼±¡Ê¤¢¤é¤ä¤·¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤ë¿´¤ÎÁÒ¸Ë
°¤ÍêÌí¼±¤È¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤ë¿´¤ÎÁÒ¸Ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¥¢¥é¥ä¤È¤ÏÀÎ¤Î¥¤¥ó¥É¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡ÖÂ¢¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ò¥Þ¥é¥ä»³Ì®¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¥Ò¥à¡ÊÀã¡Ë¤È¥¢¥é¥ä¡ÊÂ¢¡Ë¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¥Ò¥à¥¢¥é¥ä¢ª¥Ò¥Þ¥é¥ä¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ç¯Ãæ¡¢Àã¤òÃß¤¨¤ëÂ¢¤Î¤è¤¦¤Ê»³¤À¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥é¥ä¤È¤Ï¡¢Âç»ö¤Ê¤â¤Î¤òÃß¤¨¤ëÂ¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤«¤éÂ¢¼±¡Ê¤¯¤é¤·¤¡¦¤¾¤¦¤·¤¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿´¤ÎÁÒ¸Ë¡×¤Î¿´¤È¤ÏÀ¾ÍÎÅª¤Ë¤¤¤¨¤Ð°Õ¼±¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ìµ°Õ¼±¥ì¥Ù¥ë¡¢Àøºß°Õ¼±¤Î¿´¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£À¾ÍÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Õ¥í¥¤¥È¤ä¥æ¥ó¥°¤Ë¤è¤ëÌµ°Õ¼±¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡¢20À¤µª¤Î»°ÂçÈ¯¸«¤Î°ì¤Ä¤È¤Þ¤Ç¤¤¤ï¤ì¤ëÂçÈ¯¸«¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë£²£µ£°£°Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤ËÊ©¶µ¤Ç¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥æ¥ó¥°¤ÏÊ©Åµ¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Àµ³Î¤Ë¤ÏÌµ°Õ¼±¤ÎÈ¯¸«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÆÈ¯¸«¤È¤¤¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÏÃ¤òÌá¤·¤Þ¤¹¡£°¤ÍêÌí¼±¤È¤¤¤¦Â¢¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¤Ë¡¢²¿¤òÃß¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¹Ô°Ù¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤Ç¤ä¤ë¹Ô°Ù¡Ê¿È¶È¡ã¤·¤ó¤´¤¦¡ä¡Ë¡¢¸ý¤Ç¸À¤¦¹Ô°Ù¡Ê¸ý¶È¡ã¤¯¤´¤¦¡ä¡Ë¡¢¿´¤Ç»×¤¦¹Ô°Ù¡Ê°Õ¶È¡ã¤¤¤´¤¦¡ä¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶È¡Ê¤´¤¦¡Ë¡×¤È¤Ï¹Ô°Ù¤Î¤³¤È¡£»ä¤¿¤Á¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹Ô¤¤¤Ï¡¢¶ÈÎÏ¡Ê¤´¤¦¤ê¤¡Ë¤È¤¤¤¦ÎÏ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ°¤ÍêÌí¼±¤Ë¤ª¤µ¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÃßÀÑ¤¬¡¢¤½¤Î¿ÍÆÈ¼«¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÀ¤³¦´Ñ¤ò·Á¤Å¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê°Û¤Ê¤ë¡Ö¶È³¦¡×¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë
¤è¤êÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¶È³¦¡Ê¤´¤¦¤«¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ê©¶µ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö¤®¤ç¤¦¤«¤¤¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê©¶µ¤Ç¤Ï¡Ö¶È¡Ê¤´¤¦¡Ë¡×¤È¡Ö³¦¡Ê¤«¤¤¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶È¤¬À¸¤ß½Ð¤¹À¤³¦¡×¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢°¤ÍêÌí¼±¤ËÃß¤¨¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤ä¹Í¤¨¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¤½¤Î¿ÍÆÈ¼«¤Î¡Ö¶È³¦¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÁÐ»Ò¤È¤¤¤¨¤É¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¹ÔÆ°¤ä¹Í¤¨Êý¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢À¤³¦¤Î¸«¤¨Êý¡¢´¶¤¸Êý¤¬°ì¿Í¤Ò¤È¤ê°Û¤Ê¤ë¡Ö¶È³¦¡×¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Photo AC¡Ë
¶È³¦¡Ê¤®¤ç¤¦¤«¤¤¡ËÍÑ¸ì¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Æ±¤¸¿¦¶È¤Ê¤É¤Î½¸ÃÄÆâ¤Ç¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥®¥ç¥¦¥«¥¤¤â¡¢¥´¥¦¥«¥¤¤Î°ÕÌ£¤ò¾¯¤·»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿¦¶È¤´¤È¤Ë¤â¡Ö¶È¡Ê¤´¤¦¡Ë³¦¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°å¼Ô¤ÏÉÂµ¤¤ÎÃû¸õ¤ËÉÒ´¶¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¨¥é¡¼¤ËÉÒ´¶¤Ç¤¹¡£À¯¼£²È¤ÏÀ¤ÏÀ¤ÎÆ°¤¤òµ¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ý½Ñ²È¤ÏÉ½¸½¤Î¼«Í³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸À¤³¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡¢½Å»ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÆ±»Î¤Ç¤â¡¢·Ð¸³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Î¸«¤¨Êý¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¤ÎÁª¼ê¤¬»î¹ç¤ò´Ñ¤ë¤È¡¢ÀïÎ¬¤äµ»½Ñ¤ÎºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢½é¿´¼Ô¤ÏÃ±½ã¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È´¶Æ°¤¹¤ë¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Èà¤é¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ö¶È³¦¡×¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°¤ÍêÌí¼±¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¶È¡×¤¬¤ª¤µ¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÀ¤³¦¡×¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖÆ±¤¸À¤³¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¼Â¤Ï°ã¤¦À¤³¦¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢´¶ÁÛ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°¤ÍêÌí¼±¤ËÃß¤¨¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬°ã¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸´¶Æ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Æ±¤¸½ÐÍè»ö¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤«¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¶È³¦¤ä°¤ÍêÌí¼±¤¬ç¥¤ËÍî¤Á¤ÆÍý²ò¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î´¶¤¸Êý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â°ã¤¦À¤³¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¡×¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¿Í¤ËÍý²ò¤òµá¤á¤¹¤®¤º¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ¤³¦¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿¦¾ì¤Î¾å»Ê¤äµÁÍý¤Î¿Æ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»Å»ö¤ÇÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¾å»Ê¤¬É¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¾å»Ê¤Ï¾å»Ê¤ÎÀ¤³¦¨¡¨¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢Èà¤Î°¤ÍêÌí¼±¤ÎÃæ¤ÇÊª»ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µÁÍý¤ÎÎ¾¿Æ¤¬¡ÖÁá¤¯»Ò¤É¤â¤ò¤Ä¤¯¤ì¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤é¤Ë¤ÏÈà¤é¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤³¤È¤ò²áÅÙ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò»ý¤Æ¤ë¤È¡¢¾¯¤·¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø10¿Í¤ÎÅìÍÎÅ¯³Ø¼Ô¤¬¶µ¤¨¤ë ¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ëÎý½¬¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
