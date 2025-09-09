9·î7ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ª¡©Ì©¤«¤ËÊÑ²½¤òÂ³¤±¤ë¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡£²¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÂ¸ºß¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ä
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¢ÆüÍË¸á¸å8»þ¤Û¤«¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼¡²ó¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¡£½êÂÓ¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤¹²ÎËû¡£¤½¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤ë¤Î¤Ï¡Ä
9·î7Æü¤Ë¤ÏÂè34²ó¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿»³¤È¤«¤¿¤¸¤±²Ø»Ò¡Ê¤Ê¤¹¤Ó¡Ë¡×¤¬ÊüÁ÷¤Ë¡£
Ï·Ãæ¼óºÂ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¾¾Ê¿Äê¿®¤Î¼ê¤Ç¡Ö¼ÁÁÇ·ðÌó¡×¤ò¼ç¤È¤·¤¿²þ³×¤¬¿Ê¤à°ìÊý¡¢ÅÄ¾ÂÇÉ¤¬ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤É¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤¬Ç¡¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±²ó¡£
¤½¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î±ÇÁü¤¬Ì©¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤ªµ¤¤Å¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
3¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬Â¸ºß
¼Â¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¤³¤ì¤Ç3¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÌÜ¡£
µ¤¤Å¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»ØÅ¦¤ä´¶ÁÛ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¹¾¸Í¾ë¤ÎÏ²¼¡¢¤ª»ø¤µ¤ó¤¿¤Á¤«¤é´°Á´¤Ë¤ª²½¤±¤Ë¡ª¡©¡×¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÌëÌÀ¤±¢ªÆüÃæ¢ªÍ¼Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¿§¹ç¤¤¤ÏºÇ¿·¤Î¤¬1ÈÖ¹¥¤¡×¡Ö17ÏÃ¡Á¼ê¤¬ÄÕ½Å¤ò±¿¤ó¤ÇÆüËÜ¶¶¤ËÃÖ¤¤¤¿¤é¡¢ÄÕ½Å¤¬Êâ¤»Ï¤á¤Æ¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ó¤Î34ÏÃ¡ÁÆüËÜ¶¶¤òÊâ¤¤¤Æ¤¿ÄÕ½Å¤ò¼ê¤¬±¿¤ó¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖºÇ½é¤ÎÇØ·Ê¤Î¿§¤ÏÌëÌÀ¤±¤Ã¤Ý¤¤¤·¡¢²£ÉÍÎ®À±¤Î´é¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¸þ¤¤â¡¢²¨¤¬³«¤¯¥·¡¼¥ó¤â¡¢¶¶¤Î¥·¡¼¥ó¤â¡¢¿§¡¹°ã¤¦¤±¤É¡¢²¿¤è¤êºÇ¸å¤ÎÉÙÖÖ»°½½Ï»·Ê¤ÎÉÙ»Î»³¤¬ÎÉ¤¤¡×¡Ö¤Þ¤À½Ð¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¼Ì³Ú¤È¤«ËÌºØ¤È¤«Á´ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤±¤Éµ¤¤Î¤»¤¤¡©¡×¡Ö¤¦¤Á¤Î4ºÐÂ©»Ò¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¤Î¤Ë½Ö»þ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤³¤³¤¬¤³¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë»ØÅ¦¤·¤Æ¤ë¤Î¤¹¤´¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡£
¤Ê¤ª°Ê²¼¡¢NHK¤ÎYoutube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·ÈÇ¤ò´Þ¤à¡Ö¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡×3¼ï¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤òÄÌ¤¸¤Æ¤É¤³¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Èæ³Ó¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡ãÂè34²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
Ï·Ãæ¼óºÂ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¤µ¤ó¡Ë¤Ï¡¢¼ÁÁÇ·ðÌó¤ò·Ç¤²¡¢¸·¤·¤¤ÅýÀ©¤òÉß¤»Ï¤á¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÄÕ½Å¤Ï¶¸²Î»Õ¤¿¤Á¤Ë¡¢¹ë²Ú¤Ê¶¸²Î³¨ËÜ¤òºî¤í¤¦¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡Ê¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿ÆîÀ¦¡Ê¶ÍÃ«·òÂÀ¤µ¤ó¡Ë¤Ï¡¢É®¤òÀÞ¤ë¤ÈÀë¸À¡£ÆîÀ¦¤ÏÄê¿®¤òÈéÆù¤Ã¤¿¶¸²Î¤òÁÏºî¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç½èÈ³¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¤µ¤ó¡Ë¤¬ºî¤Ã¤¿À¤¤Î¶õµ¤¤¬Äê¿®¤ÎÀ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÊÑ¤¹¤ëÃæ¡¢ÄÕ½Å¤ÏÀ¤¤ÎÎ®¤ì¤Ë¹³¤¦¤¿¤á¡¢¤¢¤ë·è°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢°Õ¼¡¤Î²°Éß¤òË¬¤ì¤ë¡£
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè64ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡ÉÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£
ÄÕ½Å¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢NHK¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¡£µÓËÜ¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡ÙÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¿¹²¼²Â»Ò¤µ¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¸ì¤ê¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤é¤ò¸«¼é¤ëµÈ¸¶¤Î¶åÏº½õ°ð²Ù¡Ê¤¯¤í¤¹¤±¤¤¤Ê¤ê¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£