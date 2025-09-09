「9年ぶり」山本舞香、白濱亜嵐とのランウェイショットに反響！ 「最強コンビ」「共演エモい」
俳優の山本舞香さんは9月9日、自身のInstagramを更新。『TOKYO GENERATIONS COLLECTION』に出演した際の様子を公開しました。
【写真】山本舞香、白濱亜嵐とのランウェイショットに反響！
さらに「9年前に映画で共演して以来、連絡をもらって即決でした。誘ってくれてありがとう。馬村×ゆゆか ではなく 白濱亜嵐×山本舞香としてのランウェイでした」とも続けており、久々の共演ながら息ぴったりのコンビネーションを見せました。
この投稿にファンからは、「え！最高っ！」「カッコイイ系の舞香ちゃんも大好き」「大好きひるなかコンビ」「9年ぶりでも即決の仲、、永遠ですね」「2人ともダイスキ」「最強コンビ」「舞香ちゃんの楽しそうな表情が見れて幸せ」「まじでかわい過ぎます！」「懐かしい2人の共演エモい」との声が寄せられています。
(文:古原 美咲)
【写真】山本舞香、白濱亜嵐とのランウェイショットに反響！
「大好きひるなかコンビ」山本さんは「TOKYO GENERATIONS COLLECTION」とつづり、12枚の写真と1本の動画を投稿。GENERATIONS、EXILEなどで活躍中の白濱亜嵐さんとのランウェイの様子を公開しました。動画では2人のパフォーマンスも披露し、臨場感あふれる映像です。
この投稿にファンからは、「え！最高っ！」「カッコイイ系の舞香ちゃんも大好き」「大好きひるなかコンビ」「9年ぶりでも即決の仲、、永遠ですね」「2人ともダイスキ」「最強コンビ」「舞香ちゃんの楽しそうな表情が見れて幸せ」「まじでかわい過ぎます！」「懐かしい2人の共演エモい」との声が寄せられています。
「黒髪ロングもやっぱり好き」山本さんは8月26日の投稿で、モデルショットを披露。コメントでは、「顔小さい」「黒髪ロングもやっぱり好き」「かわい過ぎる」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)