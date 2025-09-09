¡Ö°ú¤Ã±Û¤·»þ´ü¤ËÍ¥ÂÔ¤¬Âç³èÌö¡ª¡×29ºÐÃËÀ¤¬¼Â´¶¤·¤¿²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ç»È¤¨¤ë¤ª¤¹¤¹¤á³ô¼çÍ¥ÂÔÌÃÊÁ
¸½ºß¾å¾ì´ë¶È¤Î1400¼Ò°Ê¾å¤¬Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¡£¿·NISA¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁý¤¨¤¿¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¸þ¤±¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÍ¥ÂÔÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë´ë¶È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ
µï½»ÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©
¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í500Ëü±ß¡¢ºÊ380Ëü±ß
¸½ÍÂ¶â¡§1500Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§550Ëü±ß
¢§¥ê¥¹¥¯»ñ»ºÆâÌõ
¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§500Ëü±ß
¡¦¹ñÆâ³ô¼°¡§50Ëü±ß
³ô¼çÍ¥ÂÔÌÜÅª¤ÇºÇ¤âÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤Ï¡¢¾å¿·ÅÅµ¡¡ã8173¡ä¤À¤½¤¦¡£
Æ±¼Ò¤Î³ô¤ò100³ô°Ê¾åÊÝÍ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¾å¿·ÅÅµ¡¤ÎÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤ÓWEB¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç»È¤¨¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ËèÇ¯ÆÏ¤¯Í¥ÂÔ·ô¤Ï¡ÖÆüÍÑÉÊ¤ä²ÈÅÅ¤Î¹ØÆþÈñ¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ç¤¦¤É¡ÖÍ¥ÂÔ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¡¢°ú¤Ã±Û¤·»þ´ü¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢²ÈÅÅ¹ØÆþ¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê½ÐÈñ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¼Ô¡£¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈÍ¥ÂÔ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ½õ¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡Ö¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢²ñ·×»þ¤Ë»ÈÍÑÊ¬¤Î·ô¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤ÆÅ¹°÷¤µ¤ó¤ËÅÏ¤¹¤È¡¢¤½¤ÎÊ¬ÃÍ°ú¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤¿¤á¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÌÃÊÁ¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÇÛÅöÍø²ó¤ê¤ÈÍ¥ÂÔ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤ê¡¢Åê»ñ¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤â°Õ¼±¤·¤Æ¿µ½Å¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸å¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¥ÂÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖQUO¥«¡¼¥É¤¬¤â¤é¤¨¤ëÌÃÊÁ¡×¤À¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
