ÊÛ¸î»Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°¤¬¥Þ¡¼¥¯¥¶¥Ã¥«¡¼¡¦¥Ð¡¼¥°¤òÁÊ¤¨¤ë¡©
°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Ý¥ê¥¹¤Ë½»¤àÇË»ºÀìÌçÊÛ¸î»Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°»á¤¬¡¢²æ¡¹¤Î¤è¤¯ÃÎ¤ëÊý¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°»á¤È²¿ÅÙ¤â´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÇMeta¤òÄóÁÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤Ï¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÈà¤Ï¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÛ¸î»Î¤ÎÊý¤Î¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°»á¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Ý¥ê¥¹¤ÎÃÏ¸µ¥Ë¥å¡¼¥¹¶É13News¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°ÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢Facebook¤¬¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¡Öµ¶Ì¾¤Î»ÈÍÑ¡×¤ä¡ÖÍÌ¾¿Í¤Î¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡×¤È¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤·Ää»ß¤·¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Meta¤ò²á¼º¤ª¤è¤Ó·ÀÌó°ãÈ¿¤ÇÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¶¼Ô°·¤¤¤Ç¥¢¥«Ää»ß
¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°ÊÛ¸î»Î¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï²áµî8Ç¯´Ö¤Ç5²óÄä»ß¡£¤½¤·¤Æ¸Ä¿Í¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â4²óÄä»ß¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°ÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢Meta¤È²¿ÅÙ¤â¥á¡¼¥ë¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¡¢Meta¤«¤é¼Õºá¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ï¤ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÄä»ß¤¬²¿ÅÙ¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Meta¤ÏGizmodo¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°ÊÛ¸î»Î¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¤¹¤Ç¤ËÉüµì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¸í¤Ã¤ÆÌµ¸ú²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°»á¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÉüµì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°»á¤Ë°ú¤Â³¤¤´¿ÉÊú¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢º£¸åÆ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°ÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤ÆÉüµì¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¿ô¥«·î¤«¤«¤ê¡¢°ìÈÖºÇ¶á¤ÎÄä»ß¤ÎºÝ¤ÏÉüµì¤Þ¤Ç¤ËÈ¾Ç¯¤â¤«¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Î³èÆ°¤ËÉ¬Í×¤ÊFacebook¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄ¹´ü´Ö»È¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¹¹ðÈñ¤ä¸ÜµÒ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¿ôÀé¥É¥ë¤ÎÂ»¼º¤¬½Ð¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖMeta¤Ï¡¢»ä¤Ê¤ó¤«¤è¤ê¤â¤ª¶â¤âÊÛ¸î»Î¤â¥ê¥½¡¼¥¹¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áè¤¤¤¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ä¤á¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª À¤³¦Í¿ô¤Î¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ää»ß¤¹¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤º¡¢¤·¤«¤â¹µÁÊ¥×¥í¥»¥¹¤¹¤é¤Þ¤È¤â¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°ÊÛ¸î»Î¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°¤Î¥è¥Ã¥È¤Ç¤Î1½µ´Ö¤òÍ×µá
¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°ÊÛ¸î»Î¤Ï¸½ºß¡¢Meta¤ËÂÐ¤·¤Æ±Êµ×Åª¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÉüµì¤µ¤»¡¢Ää»ßÃæ¤Ë¼º¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤ä¹¹ðÈñ¤òÊä½þ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ç»ä¤¬¸þ¤³¤¦¤«¤é¤ª¶â¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Á´Á³¾Ð¤¨¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°ÊÛ¸î»Î¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤â¤·¸þ¤³¤¦¤Î¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°»á¤¬Ä¾ÀÜ¤³¤³¤ËÍè¤Æ¡Ø°¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¼Õ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¡¢Èà¤ÎÁ¥¤Ç1½µ´Ö²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤ò¼Õºá¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿ÅÙ¤«µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÁÊ¾Ù
º£²ó¤ÎÁÊ¾Ù¤ÏÄÁ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Meta¤Ë¤È¤Ã¤ÆFacebook¤Î¼ÂÌ¾¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò¤á¤°¤ëÁè¤¤¼«ÂÎ¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
2010Ç¯ÂåÁ°È¾¡¢Facebook¤Ï¼ÂÌ¾¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢À¯ÉÜÇ§Äê¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜ¿Í¤¬»È¤¤¤¿¤¤Ì¾Á°¤ÇÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÂç¤¤ÊÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ê¤É¤¬ËÜÌ¾¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃøÌ¾ºî²È¥µ¥ë¥Þ¥ó¡¦¥é¥·¥å¥Ç¥£»á¤â¡¢ºî²ÈÌ¾¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Ää»ß¤µ¤ì¡¢ËÜ¿Í¤¬¸ø¤Î¾ì¤Ç°ìÅÙ¤âÌ¾¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ËÜÌ¾¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¤ä¤Ã¤È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Éüµì¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2015Ç¯Ëö¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÈãÈ½¤ò¼õ¤±¡¢Facebook¤Ï¼ÂÌ¾¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò´ËÏÂ¤·ÆÃÊÌ¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÍýÍ³¤ò¿½ÀÁ¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤É¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÌ¾¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ää»ß¤ò¿©¤é¤¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°ÊÛ¸î»Î¡¢¤ªµ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤¹¡Ä¡£
Source: WTHR