ËÒÇ·¸¶»Ô¤ÈµÈÅÄÄ®¤ÎÎµ´¬¡È¹ñÆâºÇÂçµé¡ÉÉ÷Â®Ìó75m/s¤Èµ¤¾ÝÄ£ ³ÝÀî¤ÎÆÍÉ÷¡ÖÎµ´¬¤Î²ÄÇ½À¹â¤¤¡×¡áÀÅ²¬
9·î5Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÎËÒÇ·¸¶»Ô¤«¤éµÈÅÄÄ®¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿Îµ´¬¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ÏÉ÷Â®Ìó75m/s¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¤È9·î8Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤ÎÅý·×»Ë¾å¡¢ºÇÂçµé¤Î¶¯¤µ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛËÒÇ·¸¶»Ô¤ÈµÈÅÄÄ®¤ÎÎµ´¬¡È¹ñÆâºÇÂçµé¡ÉÉ÷Â®Ìó75m/s¤Èµ¤¾ÝÄ£ ³ÝÀî¤ÎÆÍÉ÷¡ÖÎµ´¬¤Î²ÄÇ½À¹â¤¤¡×¡áÀÅ²¬
5Æü¸á¸å0»þ50Ê¬º¢¡¢ËÒÇ·¸¶»Ô¤ÎÀÅÇÈ¤«¤éµÈÅÄÄ®¤ÎÂçÈ¨¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿Îµ´¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¸½ÃÏÄ´ºº¤Ê¤É¤Î·ë²Ì¡¢É÷Â®Ìó75m/s¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯¤µ¤ò6ÃÊ³¬¤Ç¼¨¤¹²þÎÉÆ£ÅÄ¥¹¥±ー¥ë¤Ç¡¢¾å¤«¤é3ÈÖÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖJEF3¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²þÎÉÆ£ÅÄ¥¹¥±ー¥ë¤Î±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿2016Ç¯4·î°Ê¹ß¡¢¡ÖJEF3¡×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï2ÎãÌÜ¤Ç¡¢º£²óÈ¯À¸¤·¤¿Îµ´¬¤Ï¹ñÆâºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¤·¤¿¡£
ÈïºÒ¤·¤¿½»Ì±¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£²ó¤ÏÊ£¿ô¤ÎÎµ´¬¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ïº£¸å¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÊ¬ÀÏ¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢5Æü¸á¸å0»þÈ¾º¢¤ËÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¤ÎÉÍÌî¤«¤éÂçºä¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿ÆÍÉ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎµ´¬¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É÷Â®¤ÏÌó55m/s¤È¿äÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¼Ö¤¬²£Å¾¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£