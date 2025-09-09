庄司浩平が“テディベア”コーデで登場「雀さんと並んで欲しい…!!」「匂わせですか？」
俳優の庄司浩平（25）が9日、自身のSNSを更新。同日に更新された雑誌『NYLON JAPAN』（カエルム）のweb企画「365 ANNIVERSARY」に登場し、“テディベア”風のコーデを披露した。
【別カット】「雀さんと並んで欲しい…!!」“テディベア”風コーデで登場した庄司浩平
現在出演中のテレビ東京ドラマ24『40までにしたい10のこと』（毎週金曜 深0：12〜）で、主演の風間俊介（42）が作中で「クマの着ぐるみ」を部屋着としていることが話題だが、相手役である庄司もそれに近い姿で登場。投稿では「9月9日は『テディベアの日』#365anniversary #caelumjp」のコメントとともに、登場カットを2枚アップした。
この投稿にファンからは「雀ちゃんとオソロ〜 こんな可愛いテディベア見た事ないよ」「雀さんと並んで欲しい…!!」「考えた方、大優勝です」「雀さんとは赤い糸が見えますね」「このタイミングでテディベアの日に選ばれるなんて…天才ですか!?カッコ可愛すぎる」「身長高すぎるテディベア浩平可愛すぎる」「もう…匂わせですか？」などの反響が寄せられている。
「365 ANNIVERSARY」は、「365日、毎日がアニバーサリー」をテーマに、実在する記念日にインスピレーションを得て、ファッションやメイクアップを提案するweb企画で、さまざまな俳優・タレント・モデル・ミュージシャンなどが日替わりで登場している。
