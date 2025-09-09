トランクからゴミを取り出し海に「ポイッ」畑で使われる支柱や発泡スチロールを次々投げ捨て…不法投棄の一部始終　北海道・石狩市

トランクからゴミを海に投げ捨て

北海道・石狩市で8月31日、不法投棄の瞬間をカメラが捉えた。

男性は、車のトランクから長い棒の束を取り出すと、躊躇うことなく海に投げ捨てた。

その後も、トランクからゴミを取り出しては、次々と海に投げている。

すると、全て投げ終えたのだろうか、車のドアを閉め、その場から去って行った。

撮影者によると、男性は、畑で使われるような支柱や石、発泡スチロールなどを海に捨てていたという。

こうした不法投棄に石狩市は…

石狩市浜益支所・木沢愛彦市民福祉課長：

きれいな環境をゴミで汚す行為は、厳にやめてもらいたい。注意喚起の意味でのぼりや看板を立てるとか、場合によっては防犯カメラの設置も考える。

後を絶たない不法投棄…廃棄物処理法に抵触の恐れも

北海道内では、不法投棄が後を絶たない。

2008年には、北海道・洞爺湖にテレビや車のタイヤなどが沈んでいるのが確認された。

市では、毎年ボランティアが海岸の清掃活動を行っているが、海に捨てられるとどうすることもできないという。

警察は、「廃棄物処理法」に抵触する恐れがあるとして、撮影者から当時の状況を聞くなどして捜査を始める方針だ。

（「イット！」9月8日放送より）