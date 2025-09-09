トランクからゴミを取り出し海に「ポイッ」畑で使われる支柱や発泡スチロールを次々投げ捨て…不法投棄の一部始終 北海道・石狩市
トランクからゴミを海に投げ捨て
北海道・石狩市で8月31日、不法投棄の瞬間をカメラが捉えた。
男性は、車のトランクから長い棒の束を取り出すと、躊躇うことなく海に投げ捨てた。
その後も、トランクからゴミを取り出しては、次々と海に投げている。
すると、全て投げ終えたのだろうか、車のドアを閉め、その場から去って行った。
撮影者によると、男性は、畑で使われるような支柱や石、発泡スチロールなどを海に捨てていたという。
こうした不法投棄に石狩市は…
石狩市浜益支所・木沢愛彦市民福祉課長：
きれいな環境をゴミで汚す行為は、厳にやめてもらいたい。注意喚起の意味でのぼりや看板を立てるとか、場合によっては防犯カメラの設置も考える。
後を絶たない不法投棄…廃棄物処理法に抵触の恐れも
北海道内では、不法投棄が後を絶たない。
2008年には、北海道・洞爺湖にテレビや車のタイヤなどが沈んでいるのが確認された。
市では、毎年ボランティアが海岸の清掃活動を行っているが、海に捨てられるとどうすることもできないという。
警察は、「廃棄物処理法」に抵触する恐れがあるとして、撮影者から当時の状況を聞くなどして捜査を始める方針だ。
（「イット！」9月8日放送より）