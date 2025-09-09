Anthropic¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎAIµ¬À©Ë¡°Æ¡ÖSB 53¡×¤ò»Ù»ý
Anthropic¤Ï9·î8Æü¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎAI³«È¯´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎË¡°Æ¡ÖSB 53¡×¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±¼Ò¤Ï¿µ½Å¤«¤Ä»×Î¸¿¼¤¤AIµ¬À©¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î»Ù»ý¤Ï2024Ç¯¤Îµ¬À©°Æ(SB 1047)¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¶µ·±¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ûµÁÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ðÊó³«¼¨¤òÍ×·ï¤È¤·¤¿µ¬À©°Æ
º£Ç¯6·î¤Ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÎ»ö¤ÎGavin Newsom»á¤Ï¡¢³Ø½Ñ³¦¤È»º¶È³¦¤ÎÀìÌç²È¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡ÖJoint California Policy Working Group(¹çÆ±À¯ºö¥ï¡¼¥¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×)¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢AI¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó¸À¤òµá¤á¤¿¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡Ötrust but verify(¿®Íê¤·¤Ä¤Ä¸¡¾Ú¤¹¤ë)¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò»Ù»ý¤·¡¢SB 53¤Ï¤³¤Î¸¶Â§¤òµ»½ÑÅª¤ÊµÁÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ðÊó³«¼¨¤ÎÍ×·ï¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£SB 53¤Ï¡¢AI¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤¹¤ëÂç¼ê´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ°Ê²¼¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÂÁ´À¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ÎºöÄê¤È¸ø³«
Âçµ¬ÌÏ¤ÊÈï³²¤ä¶âÁ¬ÅªÂ»¼º¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¡Ö²õÌÇÅª¥ê¥¹¥¯¡×¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤«¤òÌÀ¼¨¡£
Æ©ÌÀÀÊó¹ð½ñ¤ÎÄó½Ð
¿·¤¿¤Ê¶¯ÎÏ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤ÈÂÐ±þºö¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Êó¹ð½ñ¤ò¸ø³«¡£
½ÅÂç¤Ê°ÂÁ´¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤ÎÊó¹ð
È¯À¸¤«¤é15Æü°ÊÆâ¤Ë½£¤ØÊó¹ð¡£ÆâÉôÍøÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë²õÌÇÅª¥ê¥¹¥¯¤ÎÉ¾²Á¤âµ¡Ì©°·¤¤¤ÇÄó½Ð²ÄÇ½¡£
ÆâÉô¹ðÈ¯¼Ô¤ÎÊÝ¸î
Í×·ï°ãÈ¿¤ä¸ø½°¤Î°ÂÁ´¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÂç¤Ê´í¸±¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ðÈ¯¤òÊÝ¸î¡£
¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤
¸ø³«¤·¤¿°ÂÁ´À¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¡¢°ãÈ¿»þ¤Ë¤Ï¶âÁ¬ÅªÈ³Â§¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÍ×·ï¤Ï¡¢Anthropic¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤ÎºÇÀèÃ¼AI´ë¶È¤¬¤¹¤Ç¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë´·¹Ô¤òË¡Åª¤ËÀ©ÅÙ²½¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£Anthropic¤Ï¡ÖResponsible Scaling Policy(ÀÕÇ¤¤¢¤ë¥¹¥±¡¼¥ê¥ó¥°Êý¿Ë)¡×¤ò¸ø³«¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÇ½ÎÏ¸þ¾å¤ËÈ¼¤¦¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤È·Ú¸ººö¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥â¥Ç¥ë¤Îµ¡Ç½¤È¸Â³¦¤òµ¤·¤¿¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¥«¡¼¥É¡×¤âÄó¶¡¤·¡¢Google DeepMind¡¢OpenAI¡¢Microsoft¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¥é¥Ü¤âÆ±ÍÍ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬Ë¡Åª¤ËÆ±¤¸´ð½à¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Ë¡°Æ¤Ï¡¢AI¥â¥Ç¥ë¤ò³«È¯¤¹¤ëÂç´ë¶È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¤Ë¤ÏÌÈ½ü¤òÀß¤±¡¢ÉÔÍ×¤Êµ¬À©ÉéÃ´¤òÈò¤±¤Ä¤Ä¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î³ÎÊÝ¤ò¿Þ¤ëÊý¿Ë¤À¡£
SB 53¤Ï¶¯¸Ç¤Êµ¬À©¤Î´ðÈ×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¬²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤â¤¢¤ê¡¢¸½¹ÔË¡°Æ¤Ç¤Ïµ¬À©ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëAI¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¡Ö·±Îý¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿·×»»Ç½ÎÏ(FLOPS)¡×¤ÇÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½¹Ô¤ÎïçÃÍ(10^26 FLOPS)¤Ç¤Ï°ìÉô¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬ÂÐ¾Ý³°¤â¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³«È¯¼Ô¤Ë¤Ï¼Â»Ü¤·¤¿¥Æ¥¹¥È¤äÉ¾²Á¡¢¥ê¥¹¥¯·Ú¸ººö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
Anthropic¤Ï¡¢¶È³¦ÃÄÂÎ¡ÖFrontier Model Forum¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÂÁ´À¸¦µæ¤ä¥ì¥Ã¥É¥Á¡¼¥à¥Æ¥¹¥È¡¢Å¸³«È½ÃÇ¤Î¶¦Í¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ©ÌÀÀ¤¬¶ÈÌ³¤Î¿®ÍêÀ¤ò¹â¤á¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£AIµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ËÈ¼¤¤¡¢µ¬À©¤â½ÀÆð¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£µ¬À©Åö¶É¤Ë¤Ï¡¢µ»½Ñ¤Î¿ÊÅ¸¤Ë±þ¤¸¤Æ¥ë¡¼¥ë¤ò¸«Ä¾¤¹¸¢¸Â¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
