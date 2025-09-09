人の「色の見え方」は脳のレベルで共通している可能性
「赤」や「青」といった色は人によって同じように見えているのか、という問いは人の認識に関する哲学や科学で古くから議論されています。ドイツの研究者らが2025年9月8日に発表した研究では、他人の脳活動から「何色を見ているのか」の分析を試みることで、人間が色を見たときの脳の反応パターンに共通性があるかどうか検証した結果が示されました。
Large-scale color biases in the retinotopic functional architecture are region specific and shared across human brains | Journal of Neuroscience
My blue is your blue: different people’s brains process colours in the same way
https://www.nature.com/articles/d41586-025-02901-3
研究では、15人の被験者を2つのグループに分け、グループAに色を提示してそのときの脳活動をfMRIで測定しました。複数の色で得られたデータを機械学習にかけ、色ごとに脳の活動マップを作成しています。
そして、作成された脳の活動マップに基づいて、グループBの脳活動マップから「この人は今何色を見ているか」を予測できるか検証しました。脳の活動で何色を見ているか当てられる場合、異なる人が同じ色を見た時の脳の活動が同じということになるため、人によって色の見え方が同じである可能性が高まります。
結果として、ほとんどの場合でグループBの参加者が見ている色を脳活動マップから予測できたと研究者らは報告しています。脳の活動パターンからは、色相だけではなく輝度の情報も予測できました。この発見は、色の知覚に置いて脳が共通するコードを持っていることを示しています。
論文の共著者で、ドイツのテュービンゲン大学とマックス・プランク研究所の認知神経科学者であるアンドレアス・バルテルス氏は「赤や緑など、どんな色を見ても、私の脳と非常によく似た形で他の人の脳が活性化されることが分かりました。これは根本的に新しい発見です」と研究の意義を語っています。
イギリスのサセックス大学で色覚科学を専門とするジェニー・ボステン氏は、今回の発見について「一部の脳細胞が異なる色に偏った反応を示すということは驚くべき新発見であり、視覚皮質のそれらの領域が色を処理する方法に関係しているという、私たちの従来の理論とはあまり一致しません。この研究が確実なものだと認められれば、皮質における色彩のコード化に対する見方が変わるかもしれません」と評価しています。
今回の研究は、「同じ色を見ている時、他の人も同じ色だと認識しているのか」という疑問に対し、脳のレベルでは「同じパターンで処理されている」という可能性を示すものです。しかし注意点として、今回の実験の参加者は15人と少数で、文化や年齢、個人差を網羅できていない規模であるため、結果に偏りが生まれている可能性があります。また、脳活動が同じだとしても、主観的な体験が完全に同一だとは限らないため、「感覚的体験に伴う独特で鮮明な質感」を意味する「クオリア」は同じ色を見た時に異なる人で同質であると言うことはできません。
今後の研究では、より規模を広げて今回の発見を掘り下げるほか、色の識別に限らない視覚情報や認知プロセスにも脳活動パターンの共通性があるかを探ることで、医学や哲学、テクノロジーなどさまざまな分野に影響を与えることが期待されています。