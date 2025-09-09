◆米大リーグ パドレス―レッズ（８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

パドレスのダルビッシュ有投手が８日（日本時間９日）、本拠のレッズ戦に４勝目を目指して先発。６回途中３失点で降板し、６敗目の可能性があったが、味方が追いついて黒星が消滅した。

ダルビッシュは初回先頭のフリードルに対し、ファウルで粘られての８球目、２球続けたカーブが真ん中に入り、右越えに放り込まれた。２巡目に入った３回に２死三塁で看板選手のデラクルスと対戦。カウント０―２と追い込んだが、低めに外れるスプリットを中前に打ち返され、追加点を許した。

味方打線の援護がない中、３試合ぶりに５回をクリアし、６回先頭のデラクルスを見逃し三振。続くヘイズに左越えの１５号ソロを許した。ラックスを左飛に打ち取ったところで降板した。

５回２／３で９１球を投げて６４球ストライク。６安打３失点７奪三振２本塁打。防御率は５・６５となった。

パ軍は降板直後の６回に２死二塁でシーツが適時二塁打で１点を返し、ロレアノが四球でなお一、二塁。メリルが２点適時三塁打を放って３―３の同点に追いつき、ダルビッシュの黒星を消した。

パドレスは地区首位ドジャースと１ゲーム差で、勝てば首位に浮上する可能性がある。