¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡¢¡ÈÉüµ¢ÅÐÈÄ¡É¤Ïµ¾Èô¤ÇÀè¼èÅÀ¤òÍ¿¤¨¤ë¤â£µ²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÅêµå¡¡ÎÏÅê¤â¤¤¤Þ¤ÀÌµ±ç¸î¡ÄÁ°²ó¤ÏÇØÃæ¤ÎÄ¥¤ê¤ÇÅÐÈÄ²óÈò
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥í¥Ã¥¡¼¥º¡Ê£¸Æü¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î£Ô¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢ÇØÃæ¤ÎÄ¥¤ê¤«¤é¤Î¡ÈÉüµ¢ÅÐÈÄ¡É¤Ï£µ²ó¤òÅê¤²½ª¤¨¡¢Áê¼êÂÇÀþ¤òÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢£µ²ó½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÌ£ÊýÂÇÀþ¤«¤é¤ÏÌµ±ç¸î¡£¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ïº£µ¨£²¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï½é²ó¤ò£³¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤È¾å¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢£²²ó¤ÏÀèÆ¬¤ò»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤ë¤È¡¢ÅðÎÝ¤ÇÌµ»àÆóÎÝ¡£¥È¡¼¥Ð¡¼¤Î±¦Èô¤Ç»°ÎÝ¤Ë¿Ê¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡¼¤Îº¸Èô¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿¡££³²ó¤Ï£±»à¤«¤é£¹ÈÖ¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤ò»ÅÎ±¤á¡¢£´²ó¤Ï£³¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Ìµ°ÂÂÇÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Á°²óÀèÈ¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿£µÆü¡ÊÆ±£¶Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ç¤Ï¡¢ÇØÃæ¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¤ÆÅÐÈÄ²óÈò¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¶ÛµÞÅÐÈÄ¤·¡¢£³²ó£²¡¿£³¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢ÂåÌò¤òÌ³¤á¾å¤²¡¢»î¹ç¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤ÏÁ°²óÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿£¸·î£³£°Æü¡ÊÆ±£³£±Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦£Ä¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï¡¢£·²ó£´°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤Çº£µ¨£³ÇÔÌÜ¡££²²ó¤ÎÅêµåÃæ¤«¤é¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î±¦ÂÀ¤â¤âÉôÊ¬¤¬ÀÖ¤¯À÷¤á¡¢¡ÖÂ®µå¤òÅê¤²¤¿»þ¤Ë¡¢ÄÞ¤¬¿Æ»Ø¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢±¦¼ê¤Î»Ø¤«¤é½Ð·ì¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤â¸«Éñ¤ï¤ì¡¢£³·î£³£±Æü¡ÊÆ±£´·î£±Æü¡Ë°ÊÍè¤Îº£µ¨£²¾¡ÌÜ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££·²ó¤Ë¤Ï£³¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤ÆÊø¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤¢¤ÎºÇ¸å¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£´·î²¼½Ü¤«¤é±¦¸ª±ê¾É¤Î¤¿¤á¡¢Ìó£²¤«·îÈ¾Î¥Ã¦¡££··î£¹Æü¡ÊÆ±£±£°Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï±ç¸î¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤âÂ¿¤¯¡¢»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç£±£´»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£±¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£´£±¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£