ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¥À¥áー¥¸¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÜ¤Î·ò¹¯¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤¤Î¤³¤Ç¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¤òÀÝ¼è¤·¤è¤¦¡ª
ÌîÂ¼Ë®´Ý¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤¯¤Ë¤Þ¤ë¿©Æ²¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦Ëè½µ·îÍË¤«¤éÌÚÍË9»þ～13»þ¡ËÆâ¤Ç²ÐÍËÆü¤Î11»þÈ¾¤´¤í¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Û¥¯¥Èpresents¡¡¤¤Î¤³¤Ç¶Ý³è～¥«¥â¥ó·ò¹¯¡ª¡×¡£¤¤Î¤³¤ò¿©¤Ù¤Æ¿ÈÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¡Ö·ò¹¯¡×¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆüº¢¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë·ò¹¯¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ëè½µ¡¢¤½¤ÎÆ»¤ÎÀìÌç²È¤ËÏÃ¤òÄ°¤¯¡£
º£½µ¤Ï¡¢²óÀ¸´ã²Ê ±¡Ä¹¤Î»³¸ý ¹¯»°ÀèÀ¸¤Ë¡ÖÌÜ¤Î·ò¹¯¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ÇÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
²Æ¤Î½ë¤µ¤Ï¤Þ¤À¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢¿ÈÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤Ë¤â¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÀèÀ¸Û©¤¯¡¢¡Ö´ã¤Î²Æ¥Ð¥Æ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£
²Æ¤ÎÌÜ¤Î¥À¥áー¥¸¤Î¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¡Ö¶¯¤¤Æüº¹¤·¤È»ç³°Àþ¡×¡£À²¤ì¤¿Æü¤Ë³°¤Ø½Ð¤ë¤È´ã¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¡Ö¸÷²áÉÒ¾É¡×¤ä¡¢´ã¤Î½¼·ì¤ä±ê¾É¤Ê¤É¤òµ¯¤³¤¹¡Ö»ç³°Àþ¥¢¥ì¥ë¥®ー¡×¤Ê¤É¤¬¸½¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆüº¹¤·¤ä»ç³°Àþ¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢UV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¡Ê»ç³°ÀþËÉ»ß¡Ë¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬ºÇ¤â¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿Æü»±¤äË¹»Ò¤òÊ»ÍÑ¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÂÀÍÛ¸÷¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬½ë¤µÂÐºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÌÜ¤Ë¤âÎÉ¤¤¤è¤¦¤À¡£
ÌÜ¤Î¥À¥áー¥¸¤Î£²¤Ä¤á¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¡×¡£»È¤¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´ã¤Î´¥¤¤äÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¡Ö¥É¥é¥¤¥¢¥¤¡×¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£Á÷É÷¤Î¸þ¤¤òÄ´Àá¤·¤Æ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÉ÷¤¬ÌÜ¤ËÄ¾ÀÜÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢²¹ÅÙ¡¢¼¾ÅÙ¤Î²¼¤²¤¹¤®¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÌÜ¤Î¥±¥¢¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¿©»ö¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Ë®´Ý¡Ö²Æ¤Î¥À¥áー¥¸¤ÏÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÌÜ¤Ë¤âÍè¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤â¼£ÎÅ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¿©»öÌÌ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡×
»³¸ý¡Ö¸½Âå¿Í¤ÏËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÌÜ¤ò¹ó»È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÌÜ¤ÎÈè¤ì¤ÏÌÜ¤Î½¼·ì¤ä¥É¥é¥¤¥¢¥¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ¬ÄË¤äÆ¬½Å´¶¡¢¡ÊÆ¬¤¬½Å¤¿¤¤´¶¤¸¡Ë¡¢´ãÄË¡ÊÌÜ¤ÎÄË¤ß¡Ë¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÌÜ¤ÎÈè¤ì¤¬Î¯¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥±¥¢¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤ÎÈè¤ì¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÈèÏ«²óÉü¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥óÎà¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¿ôÂ¿¤¯¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÂç»ö¤Ê¤Î¤¬¡¢¤¤Î¤³¤Ë¤âËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óB1¡×¤Ë¤Ï¡¢Åü¼Á¤ò¡¢¶ÚÆù¤Ê¤É¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ËÊÑ¤¨¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤Î¼þ¤ê¤Î¶ÚÆù¤ò»È¤¤¤¹¤®¤ë¤È¡¢Æý»À¤¬¤¿¤Þ¤ê¡¢¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êÄ¥¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB1¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÚÆù¤ÎÈèÏ«¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÝ¼èÎÌ¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¡¢»ë¿À·Ð¤ÎÆ¯¤¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢Èè¤ìÌÜ¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óB2¡×¤Ï¡¢ºÙË¦¤ÎºÆÀ¸¤äÀ®Ä¹¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Ç¡¢ÉÔÂ¤¹¤ë¤ÈÌÜ¤Î½¼·ì¤ä´ãÀºÈèÏ«¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ç´Ëì¤òÊÝ¸î¤¹¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¡¢³ÑËì±ê¤òÍ½ËÉ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Ó¥¿¥ß¥óB£¶¤Ï¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÂå¼Õ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¿¤á¡¢ÌÜ¤Î¿·ÄÄÂå¼Õ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£»ë¿À·Ð¤Îµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¤·¡¢±ê¾É¤òÍÞ¤¨¡¢ÌÜ¤ÎÇ´Ëì¤òÀµ¾ï¤ËÊÝ¤ÄÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¤Ï¿åÍÏÀ¤Î±ÉÍÜÁÇ¤Î¤¿¤á¡¢´À¤È¶¦¤Ë¼º¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB·²ËÉÙ¤Ê¤¤Î¤³¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÆü¡¹¤Î¿©»ö¤ËÀÝ¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬ÌÜ¤Î¥À¥áー¥¸¥±¥¢¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×
Ë®´Ý¡Ö¤¤Î¤³¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¾¤¤·¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜ¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤È¤«¥À¥áー¥¸·Ú¸º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×