¡ÖSwitch2ËÜÂÎ ¥Ý¥±¥â¥óZA¥»¥Ã¥È¡×¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃêÁª¼õÉÕ³«»Ï¡ª 9·î17Æü12»þº¢È¯É½
¡¡¥¤¥ª¥ó¤Ï¡¢10·î16Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡ÖNintendo Switch 2¡ÊÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ¡Ë Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition ¥»¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃêÁªÈÎÇä²ñ¤ò¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ9·î9Æü11»þ¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¡£´ü´Ö¤Ï9·î11Æü23»þ59Ê¬¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Nintendo Switch 2ËÜÂÎ¤È¥½¥Õ¥È¡ÖPokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition¡×¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¤Î¥»¥Ã¥È¡£³Æ¼ï¥¤¥ª¥ó¥Þー¥¯¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÊ§¤¤¤¬²ÄÇ½¤Ê¿Í¤Î¤ß»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÆÂ¾¤ÎNintendo Switch 2¤ÎÃêÁªÈÎÇäÊ£¿ô±þÊç¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï±þÊç¤¬Á´¤ÆÌµ¸ú¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅöÁªÈ¯É½¤Ï9·î17Æü12»þº¢¡£ÅöÁª¼Ô¤Ï9·î17Æü12»þ¤è¤ê9·î18Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¾¦ÉÊ¤Ï10·î15Æü°Ê¹ß¤Ë½ç¼¡½Ð²Ù¤µ¤ì¤ë¡£
¢¢¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê ÃêÁªÈÎÇä²ñ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×