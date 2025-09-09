¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Î®¹Ô¤«¡¡¼¯»ùÅç¸©¤Çº£µ¨½é¤Î³ØµéÊÄº¿¡¡13¿Í¤¬Æ¬ÄË¤äÈ¯Ç®¡¡»§ËàÀîÆâ»Ô¤Î¾®³Ø¹»
»§ËàÀîÆâ»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Î¥¯¥é¥¹¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤è¤ë³ØµéÊÄº¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Çº£¥·ー¥º¥ó½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
³ØµéÊÄº¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»§ËàÀîÆâ»ÔÎ©²Ä°¦¾®³Ø¹»¤Î1¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹¡£¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤Î¤¦8Æü¡¢¥¯¥é¥¹¤Î»ùÆ¸13¿Í¤¬È¯Ç®¤äÆ¬ÄË¤Ê¤É¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤Ç·çÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤Ï¤¤ç¤¦9Æü¤Þ¤Ç¤Î2Æü´Ö¡¢³ØµéÊÄº¿¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤è¤ë³ØµéÊÄº¿¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¡¢¸©Æâ¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
Àè·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤Ç¡¢¸©Æâ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´¶À÷¼Ô¤ÎÊó¹ð¤Ï44¿Í¤Ç¤·¤¿¡£ÄêÅÀ¤¢¤¿¤ê¤Î´¶À÷¼Ô¤Ï0.77¿Í¤È¡¢µîÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤è¤ê0.22¿ÍÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ï¡¢¼êÀö¤¤¤Ê¤É¤Î´ðËÜÅª¤Ê´¶À÷ÂÐºö¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
