¼¯»ùÅç»Ô¤Ç7Æü¡¢¼Ö¤¬³¤¤ËÅ¾Íî¤·»àË´¤·¤¿ÃËÀ­¤Ï¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ë½»¤à70Âå¤ÎÃËÀ­¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼¯»ùÅç»Ô¼·¥ÄÅç1ÃúÌÜ¤Ç7Æü¸á¸å10»þÈ¾¤´¤í¡¢¼Ö¤¬³¤¤ËÅ¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÖÆâ¤«¤éÃËÀ­1¿Í¤¬µß½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ç¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼¯»ùÅç»ÔÂçÌÀµÖ¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¡¦ÅÄóÎµ×Íº¤µ¤ó¡Ê72¡Ë¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï°ú¤­Â³¤­»à°ø¤äÅ¾Íî¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

