¸©¤È°ÂÆÞÌî»Ô¤Î¹â¹»¤Ï¶¦Æ±¤Ç²¼¿å±øÅ¥¤ÎÈîÎÁ²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢8Æü¤³¤ÎÈîÎÁ¤ò»È¤Ã¤¿¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Î¼ý³Ï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
8Æü¡¢°ÂÆÞÌî»Ô¤ÎÆî°ÂÆÞÇÀ¶È¹â¹»¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Î¼ý³Ï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬²¼¿å±øÅ¥ÈîÎÁ¡Ö¥¢¥¯¥¢¥Ô¥¢1¹æ¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¢¥¯¥¢¥Ô¥¢1¹æ¡×¤Ï°ÂÆÞÌî½ªËö½èÍý¾ì¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ë²¼¿å±øÅ¥¤ÇÈîÎÁ¤ÎÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ë¡ÖÃâÁÇ¡×¤ä¡Ö¥ê¥ó»À¡×¤òÂ¿¤¯´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Î¼ý³ÏÎÌ¤Ï±øÅ¥ÈîÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»î¸³¶è¤Ç85.4¥¥í¡¢°ìÈÌÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²½À®ÈîÎÁ¤Ç¤Ï69¥¥í¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
Æî°ÂÆÞÇÀ¶È¹â¹» °ËÆ£¿ð´õ¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤¬¤â¤Ã¤È¹¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¸©ÆâÁ´°è¤Ë¤â¤Ç¤¹¤±¤É±øÅ¥ÈîÎÁ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾Ü¤·¤¤ºÏÇÝ»î¸³¤Î·ë²Ì¤Ïº£Ç¯2·î¤ËÊó¹ð²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£