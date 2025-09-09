2025Ç¯9·î¤Î±¿Àª¡Ã»ÍÃì¿äÌ¿¡Ö1·îÀ¸¤Þ¤ì¡×¡ÊÀ¸Ç¯·îÆü¡§1·î5Æü¡Á2·î3Æü¡Ë¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿µ¤¤Ï¡©
¥é¥¸¥ªÈ¯¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥Ë¥å¡¼¥¹¡õ¥³¥é¥à¡ÖTOKYO FM¡Ü¡×¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÀê¤¤µ»ö¡Ö2025Ç¯9·î¤Î±¿Àª¡×¡Ê9·î8Æü¡Ê·î¡Ë¡Á10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Ë¡£¡Ö»ÍÃì¿äÌ¿¡×¤ÇÀê¤¦2025Ç¯9·î¤Î±¿Àª¤Ï¡Ä¡Ä¡© »ÍÃì¿äÌ¿¡¦»»Ì¿³Ø¡¦¶åÀ±µ¤³Ø¤Ê¤É¤ÎÅìÍÎÀê½Ñ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡¢Åìµþ¡¦ÃÓÂÞÀê¤¤´Û¥»¥ì¡¼¥ÍÂåÉ½¡¦Àê¤¤»Õ¤Î¿å¿¹ÂÀÍÛ¡Ê¤ß¤º¤â¤ê¡¦¤¿¤¤¤è¤¦¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö1·îÀ¸¤Þ¤ì¡×¡ÊÀ¸Ç¯·îÆü¡§1·î5Æü¡Á2·î3Æü¡Ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁ´ÂÎ±¿¡¦Îø°¦±¿¤Ê¤É¤òÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡1·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î·î±¿¡ÊÀ¸Ç¯·îÆü¡§1·î5Æü¡Á2·î3Æü¡Ë
º£·î¤Ï°ú¤Â³¤¡¢»Å»ö±¿¤¬ÄÉ¤¤É÷¤Ë¾è¤ì¤½¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î»ý¤Ä¥»¥ó¥¹¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬ºã¤¨ÅÏ¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê·Á¤Ë¤Ç¤¤½¤¦¤Ê»þ´ü¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿»þ´ü¤Î¤¿¤á¡¢°ÊÁ°¤ËÄü¤á¤¿¤³¤È¤ËºÆ¤Ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬Ëá¤¤Ë¸þ¤¤¤¿±¿ÀªÇÛÃÖ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉþÁõ¤äÈ±·¿¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¥¨¥¹¥Æ¤ä¥¸¥à¤Ê¤É¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬Ëá¤¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï±¿µ¤¤ò¹â¤á¤ë¶áÆ»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤·î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤«¤éÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢º£·î¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¿¿´°Åµ´¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç°Õ³°¤ÊÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤é¤ºÃå¼Â¤ËÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë·î¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¾®¤µ¤Ê·çÅÀ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬½Ð¤Æ¤¤½¤¦¡£·Ú¤¤¾éÃÌ¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¡£È¯¸À¤ËÃí°Õ¤·¡¢½À¤é¤«¤ÊÂÖÅÙ¤ÇÀÜ¤¹¤ì¤Ð¡¢½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£´Æ½¤¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡§¿å¿¹ÂÀÍÛ¡Ê¤ß¤º¤â¤ê¡¦¤¿¤¤¤è¤¦¡Ë
Àê¤¤´Û¥»¥ì¡¼¥ÍÂåÉ½¡£10Âå¤«¤éÀê¤¤¤Î¸¦µæ¤È¼ÂÀê¤ò½Å¤Í¡¢´ÕÄê¿ô¤Ï½Ò¤Ù25,000¿Í°Ê¾å¡£Àê¤¤¤ÎÃÎ¼±¤ÏÉý¹¤¯¡¢ÅìÍÎ¡¦À¾ÍÎ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀê½Ñ¤ò½¤ÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÜµÒ¤Ï·ÝÇ½¿Í¡¢·Ð±Ä¼Ô¤«¤é¸¦µæ¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ò»ý¤Ä¡£¤Þ¤¿¡¢Àê¤¤»Õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤Î¼ÂÁ©·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÀê¤¤¤ÎÉý¹¤¤ÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÀê¤¤»Õ¤òÂ¿¿ô°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
