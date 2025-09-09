JRÆüËËÜÀþ¡¡µµÀî±Ø～¹â¾ë±Ø¤ÇÄäÅÅ¡¡12ËÜ¤ÎÆÃµÞ¤äÉáÄÌÎó¼Ö¤¬±¿µÙ¤äÃÙ±ä¡¡ÂçÊ¬
¢¡TOSº´¡¹ÌÚÍý¿Íµ¼Ô
¡Ö¸áÁ°10»þÈ¾²á¤®¤ÎJRÂçÊ¬±ØÌ¤¤À±¿Å¾ºÆ³«¤ÎÌÜ½è¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡£±Ø¹½Æâ¤Î²þ»¥Á°¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Î©¤Á±ýÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
JR¶å½£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È9Æü¸áÁ°7»þÈ¾¤´¤í¡¢JRÆüËËÜÀþ¤ÎµµÀî±Ø¤È¹â¾ë±Ø¤Î¶è´Ö¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¡¢Áö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿ÉáÄÌÎó¼Ö¤Ê¤É¤¬Ää¼Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤ÇÂçÊ¬¤ÈÃæÄÅ¤Î´Ö¤Î¾å¤êÀþ¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ12ËÜ¤ÎÆÃµÞ¤äÉáÄÌÎó¼Ö¤¬±¿µÙ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡µÒ
¡ÖÂçÊ¬¤Ë½ÐÄ¥¤ËÍè¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÇîÂ¿¤ËÌá¤ë¡£¤Þ¤µ¤«ÅÅ¼Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡×
¸©Æâ¤Ç¤ÏËÈîËÜÀþ¤Ç¤â¥À¥¤¥ä¤ËÍð¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JR¶å½£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸áÁ°11»þ30Ê¬»þÅÀ¡¢Éüµìºî¶ÈÃæ¤Ç¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ë¤ÏºÆ³«¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£