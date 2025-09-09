女優の吉行和子（よしゆき・かずこ）さんが死去した。90歳。9日までに所属事務所「テアトル・ド・ポッシュ」が発表した。訃報を受け、女優の観月ありさ（48）が所属事務所を通してコメントを発表した。

フジテレビ「ナースのお仕事」シリーズで吉行さんと共演した観月。「ドラマ『ナースのお仕事』でご一緒させていただいて以来、ありちゃんと呼んでいただき、本当に温かく可愛がっていただきました」と感謝し、「いつも朗らかで優しい吉行さんに癒され、現場ではいろいろなお話を伺えたことが、今も鮮明に思い出されます」としのんだ。

2人は19年のテレビ東京「執事 西園寺の名推理2」でも共演した。「ドラマ『執事 西園寺の名推理2』でも久しぶりにご一緒できたのは、私にとってかけがえのない時間でした」としみじみ。「あれが最後の共演となってしまったことを思うと、本当に寂しい気持ちでいっぱいです」と悲しみを吐露した。

「吉行さんのように人を癒し、温かい気持ちにさせられる俳優を目指して、これからも努力していきたいと思います」と決意し、「吉行さん、本当にありがとうございました。心よりご冥福をお祈り申し上げます」と追悼した。