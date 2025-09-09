◇MLB パドレス-レッズ(日本時間9日、ペトコ・パーク）

パドレスのダルビッシュ有投手がレッズ戦に先発。先頭打者弾を浴びるなど3失点を喫しました。

前回登板は日本時間3日のオリオールズ戦。初回に2死球1四球で計30球を要するなど制球を乱す場面もみられ、5回途中まで投げて被安打6、与四死球4、4失点。今季5敗目を喫しました。

この日は初回、先頭のT.J.フリードル選手に対し、8球目のカーブを捉えられてライトへのホームラン。先頭打者弾を浴び先制されます。

2回は三者凡退に抑えるも、3回は1アウトからヒットを許すと、盗塁と内野ゴロで2アウト3塁に。ここでエリー・デラクルス選手にタイムリーを浴び、2点目を失いました。

4回は2アウトからヒットを浴びるも得点を許さず。5回には2つの見逃し三振を奪います。しかし6回、オースティン・ヘイズ選手に2球目のシンカーを捉えられ、ソロホームランを浴びます。

続く打者をレフトフライに抑え、2アウトとしたところで交代に。ダルビッシュ投手は5回2/3、91球を投げ被安打6、7奪三振、与四死球0、3失点という内容でした。

パドレス打線は5回まで散発2安打で得点を奪えず。6回にガビン・シーツ選手のタイムリーツーベースで1点を返すと、打線がつながり計3得点を獲得。ダルビッシュ投手の負けが消えました。