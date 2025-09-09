前線や湿った空気などの影響で、西日本から北日本にかけて大気の状態が非常に不安定になりそうです。急な激しい雨や落雷、竜巻などの突風に注意が必要です。

前線が本州付近に延びていて、暖かく湿った空気が流れ込んでいます。西日本や東日本は日差しの出ている所も多くなっていますが、西日本の日本海側では雨の強まっている所があります。午後も西日本から東日本は局地的に雨雲が発達し、激しい雨や非常に激しい雨の降る所がある見込みです。晴れていても、急に雨が強まり、あっという間に道路が冠水するおそれもあります。落雷や竜巻などの突風にもご注意ください。また北日本も午前中から局地的に雨の降っている所がありますが、午後も所々でにわか雨や雷雨があるでしょう。

全国的に平年よりも気温の高い状態が続き、西日本や東日本では猛暑日となる所がありそうです。沖縄と西日本から東日本では熱中症警戒アラートも広い範囲で発表されています。暑さ対策も万全にしてお過ごしください。

火曜日の各地の予想最高気温です。

札幌 ：28℃ 釧路：22℃

青森 ：28℃ 盛岡：29℃

仙台 ：28℃ 新潟：31℃

長野 ：33℃ 金沢：32℃

名古屋：37℃ 東京：33℃

大阪 ：35℃ 岡山：35℃

広島 ：34℃ 松江：30℃

高知 ：35℃ 福岡：35℃

鹿児島：34℃ 那覇：33℃

前線が水曜日にかけて本州付近にほとんど停滞するため、水曜日から木曜日は西日本から東北にかけて広く雨が降りそうです。日本海側を中心に雨の降り方が強まる所もある見込みです。