お笑いコンビ「オール阪神巨人」のオール巨人さんが、自身のXを更新。

愛車が工場から戻ってきたことを報告しました。



【写真を見る】【 オール巨人 】 愛車の修理完了 「レジェンドが 返ってきました」「修理屋さんが昔NGKの音響さんで…」



オール巨人さんは「レジェンドが 返ってきました」と綴ると、愛車“ホンダ・レジェンド”の写真をアップ。





続けて「少しオイル漏れが有り何回か工場に入ってたんですが 今回は紹介で別の工場に.USAから部品を調達して下さって！ しかしそれが微妙に合わず.別の職人さんに削り出しを頼んで完了」と、説明しました。





そして「驚きが修理屋さんが昔NGKの音響さんで…独学で車屋さんに転職.世の中狭いと言うか縁やね。」と、綴っています。







この投稿にファンからは「レジェンドやっぱカッコいいですね 大切にされる巨人師匠を尊敬します」・「巨人さんのレジェンド好き！ オリジナルがしっかりとキープされてて 大切に乗られてるのがわかります 低いスタイリングのカッコイイところが 際立ってるオトナなカスタムが 巨人さんのセンス好きです」・「巨人師匠、スーパーレジェンド復活おめでとうございます ほとんど見かける事無くなったレジェンドクーペ、ずっと乗り続けて下さいね」などの反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】