º£·î2Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Çò°æ»Ô¤Ç²òÂÎ¹©»ö²ñ¼Ò¤¬Á´¾Æ¤·¤¿²ÐºÒ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ÆÊü²Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¤ÎÃË¤é2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î2Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Çò°æ»Ô¤Î²òÂÎ¹©»ö²ñ¼Ò¡Ö¥µ¥ó¥ì¡¼¡×¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢»öÌ³½ê¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥È¥é¥Ã¥¯2Âæ¤¬Ç³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð»ö¤Ï¤ª¤è¤½6»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢·Ù»¡¤Ï¤³¤Î²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¤Ç¤¢¤ëÅÄÊÕÌÐ¼£ÍÆµ¿¼Ô¡Ê59¡Ë¤È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¾®ÎÓ¾¼ÍÆµ¿¼Ô¡Ê71¡Ë¤ò²ñ¼Ò¤Î»öÌ³½ê¤ËÊü²Ð¤·¤ÆÁ´¾Æ¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤«¤é²Ð»ö¤ÎºÝ¡¢ÅÄÊÕÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬»öÌ³½ê¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿µ¿¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÅÄÊÕÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÊü²Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸½¾ì¤Ë¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÎÓÍÆµ¿¼Ô¤âÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬»ö·ï¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
