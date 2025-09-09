½©¤ÎÌ£³Ð¡¡¡È¤ª¤ª¤¤¤¿ÁáÀ¸¡É½é¥»¥ê¡ÖÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡×´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë
½©¤ÎÌ£³Ð¤Ç¤¢¤ëÏªÃÏ¥ß¥«¥ó¡Ö¤ª¤ª¤¤¤¿ÁáÀ¸¡×¤Î½é¥»¥ê¤¬ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÏªÃÏ¥ß¥«¥ó¡Ö¤ª¤ª¤¤¤¿ÁáÀ¸¡×¤Ï¶ËÁáÀ¸¤ÎÉÊ¼ï¤ÇµÏÃÛ»Ô¤äÄÅµ×¸«»Ô¤Ê¤É¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÊ¬»Ô¤Î»Ô¾ì¤Ç9ÆüÄ«¡¢½é¥»¥ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢5¥¥í¤Ç3Ëü5Àé±ß¤ÎºÇ¹âÃÍ¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£1¥¥íÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÈæ¤Ù80±ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤ÏÎãÇ¯¤ËÈæ¤Ù¡¢Çß±«ÌÀ¤±¤¬Áá¤¯¤Æ±«¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿¥ß¥«¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¡JA¤ª¤ª¤¤¤¿´»µÌ¸¦µæ²ñ ²ñÄ¹Â¼°æ¿·Ê¿¤µ¤ó
¡Ö¤ª¤ª¤¤¤¿ÁáÀ¸¤Ï²Ì¼Â¤È¤·¤Æ¤ÏÀÄ¤¤¤¬Èó¾ï¤Ë¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¥ß¥«¥ó¡£½©¤ÎÁö¤ê¤ÎÌ£¤È¤·¤ÆÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡Ö¤ª¤ª¤¤¤¿ÁáÀ¸¡×¤Ï10·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÂçÊ¬¤òÃæ¿´¤Ë¶å½£¤ä´ØÅì¤Ë¸þ¤±¤ª¤è¤½160¥È¥ó½Ð²Ù¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£