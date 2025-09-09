¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ëÆÁ°æ¡¢ÂåÉ½ºî¤È¤Ê¤ë¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò°ìÅÙÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¿¥«¥È¥·¤Î¤Û¤¦¤¬¹ç¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Ã¤Æ¡×
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤ÎËÜ²»¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜ²»¤Ç»Â¤ê¹þ¤à¡¢ÀÖÍç¡¹²»À¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±¡ª¡Ù¡£
9·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡¦ÆÁ°æµÁ¼Â¤¬ÅÐ¾ì¡£30Ç¯¤Î·ÝÎò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë´ë²è¤Î¸åÊÔ¤Ç¡¢¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÙÍ¥¾¡°Ê¹ß¤Î¶ìÇº¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Î¤Á¤Ë¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¤ÎÂåÉ½ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ë¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÆÁ°æ¤Î¸ý¤«¤é¶Ã¤¤Î»ö¼Â¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¡¢ÆÁ°æ¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÖÅú
¡ØM-1¡ÙÍ¥¾¡¸å¡¢CM¤ä¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¼ç±é¤È»Å»ö¤¬°ìµ¤¤Ë³ÈÂç¤·¤¿ÆÁ°æ¡£¡ÖÀäÄº´ü¤È¤¤¤¨¤ÐÀäÄº´ü¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Û¤ÜËèÆü¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ä¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡¢¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤Ê¤É¥é¥¤¥Ð¥ë·Ý¿Í¤È¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢Èà¤é¤È°ã¤Ã¤Æ¡ÖÇúÈ¯ÎÏ¤¬¤¢¤ë·Ý¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÆÁ°æ¤Ï¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È65ÅÀ¤«¤é75ÅÀ¤¯¤é¤¤¤·¤«½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶³Ð¤Ç¡¢¡È¤Þ¤¿¤Ç¤¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¡É¤È»×¤¦ËèÆü¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖËè²óÉé¤±Â³¤±¤¿¡×¤È¶»Ãæ¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£
¤½¤Î´¶³Ð¤¬Ê§¿¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¡Ê¸½ºß¤âÂ³¤¯ÂåÉ½ÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡Ë¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¤È¤«¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÈËè½µ°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¡¢Â¿¾¯¤Ï¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ê¡É¤È¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÆÁ°æ¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦°æ¸ý¹ÀÇ·¤¬¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê½Ð±é¤¬¡Ë·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡©¤¢¤ÎºÂÁÈ¡¢ÆÃ¼ì¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢ÆÁ°æ¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ï2¿Í¤È¤â¡È²¶¤¬²¶¤¬¡É¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤µ¤ó¡¢¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤µ¤ó¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¦¤Á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¦¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£Æ±À¤Âå¤À¤Ã¤¿¤é¥¿¥«¥È¥·¤ÎÊý¤¬¹ç¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ÎÊý¤¬ÈÖÁÈ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò1²óÃÇ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï°æ¸ý¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÂåÉ½ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤èº£¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÆÁ°æ¤Ï¡Ö¤Ç¤±¤Ø¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£ÌÂÏÇ¤«¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£ÈÖÁÈ¤Ë¤â¤½¤¦¤ä¤·¡¢¤¢¤Î2ÁÈ¤Ë¡È¤Ê¤ó¤«¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¤ä¤ê¤Å¤ì¤¨¤è¤Ê¡É¤È¤«»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤â·ù¤ä¤·¡×¤È¿´¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£