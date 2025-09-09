¥æ¥¤VS¥á¥¿¥ë¥¹¥«¥ë¡ª¡ÖÎ¢¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ª¤¯¤µ¤ó¡×Âè9ÏÃ¡ÖÄ¶É¬»¦¥¹¥¥ë!!¡×¤¬¡¢¥µ¥ó¥Çー¤¦¤§¤Ö¤ê¤Ç¸ø³«
¡¡¾®³Ø´Û¤Ï8·î26Æü¡¢¸¶ºî¡¦Âç°æ¾»ÏÂ»á¡¢ºî²è¡¦¤¤¤Î¤Þ¤ë»á¤Î¥Þ¥ó¥¬¡ÖÎ¢¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ª¤¯¤µ¤ó¡×¤ÎÂè9ÏÃ¡ÖÄ¶É¬»¦¥¹¥¥ë!!¡×¤ò¡¢¥µ¥ó¥Çー¤¦¤§¤Ö¤ê¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Ëâ²¦Æ¤È²¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥Ñー¥Æ¥£ー¤Î¥ì¥Ù¥ë99ÉðÆ®²È¥æ¥¤¡¦¥Ë¥ë¥ô¥¡ー¥Ê¤Ï¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢¶¿¤·¤¿¸Î¶¿¥¤¥ßー¥º¤Ç¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ê¥çー¥¿¤È·ëº§¤·¤¿¡£Ê¿²º¤Ç¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿¹ÁÄ®¤ËÆÍÁ³¡ÖÎ¢¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡×¤¬¸½¤ì¤Æ¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£
¡¡Âè9ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Î¢¥À¥ó¥¸¥ç¥óÂèÆó³¬ÁØ¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¶¯Å¨¥á¥¿¥ë¥¹¥«¥ë¤Ë¥æ¥¤¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤¦¡£ÊªÍý¹¶·â¡¢ËâË¡¹¶·â¤ò´°Á´Ìµ¸ú²½¤¹¤ë¥á¥¿¥ë¥¹¥«¥ë¤Ë¥æ¥¤¤ÎÄ¶É¬»¦¥¹¥¥ë¤¬ßÚÎö¤¹¤ë¡£¸½ºß¥µ¥ó¥Çー¤¦¤§¤Ö¤ê¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤ËÂè1ÏÃ¤«¤éÂè3ÏÃ¤Þ¤Ç¤¬ÌµÎÁ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢Âè9ÏÃ¡ÖÄ¶É¬»¦¥¹¥¥ë!!¡×¤Î¥Úー¥¸¡Ú¡ÖÎ¢¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ª¤¯¤µ¤ó¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
Ëâ²¦¤¬Æ¤È²¤µ¤ì¤·¸å¡¢ÊÕ¶¤ÎÄ®¤ËÆÍÇ¡½Ð¸½¤·¤¿¡ÉÎ¢¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡É¨¡¨¡ ¤½¤³¤Ë¤ÏÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëËâÊª¤¬ìíî½¤·¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÈëÊõ¤¬Ì²¤ë¤È¤¤¤¦!! ¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¹¶Î¬¤ËÄ©¤Þ¤ó¤È¤¹¤ë¿·ºÊ¡¦¥æ¥¤¤Ë¤Ï¤È¤¢¤ëÈëÌ©¤¬¡Ä!? À¤³¦¤òµß¤Ã¤¿ÉðÆ»²ÈLV99¤¬¡¢¤ª¤¯¤µ¤óLV1¤ËÅ¾¿¦¤¹¤ë¤â ¶§°¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¤Ï¤á¤Ë¨¡¨¡¡ª ÌµÁÐÉðÆ»²È¤Î¿·º§¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¹¶Î¬¥À¥¤¥¢¥êー!!