¡Ö¾ã³²¼Ô¤ÏºÇ¶á¶¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¡ÄµÔÂÔËÉ»ßÅùÏÃ¤·¹ç¤¦¸©¤Î¶¨µÄ²ñ¤Ç¿¦°÷¤¬ÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¡ÖÈï³²ÌÑÁÛÅª¤ÊÉôÊ¬¡×¤È¤â
¡¡¾ã³²¼Ô¤Ø¤ÎµÔÂÔËÉ»ß¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¹ç¤¦°¦ÃÎ¸©¤Î¶¨µÄ²ñ¤Ç¡¢ÃËÀ¿¦°÷¤¬¡Ö¾ã³²¼Ô¤ÏºÇ¶á¶¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Ì±À¸³è²Ý¤ÎÃËÀ¿¦°÷(60)¤Ï¡¢9·î5Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¶¨µÄ²ñ¤Ç¡¢¾ã³²¼Ô¤Ø¤ÎµÔÂÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾ã³²¼Ô¤ÏºÇ¶á¶¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÈï³²ÌÑÁÛÅª¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡½ÐÀÊ¤·¤¿¾ã³²¼ÔÃÄÂÎ¤«¤é¤Ï¡ÖÅþÄìÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¹³µÄ¤¬¤¢¤ê¡¢Â¾¤Î¿¦°÷¤¬¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¾ã³²¼Ô¤òÃ¡¤¤¤¿¤ê¡¢Ë½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼áÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¿¦°÷¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë½êÂ°Ä¹¤«¤é¸·½ÅÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸©¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¡¢¥Õ¥©¥íー¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç»×¤¤¹þ¤ß¤òÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸©¤Ï¡¢½ÐÀÊ¤·¤¿ÃÄÂÎ¤Ë²þ¤á¤Æ¼Õºá¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£