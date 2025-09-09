»þº¹¤Ï¡ÖÁ´Á³Í¾Íµ¡×¤ÎÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡¢E-1¤ËÂ³¤¯º¸CBµ¯ÍÑ¤Ë°ÕÍß¡Ö¤É¤³¤Ç½Ð¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¤ë¡×
¡¡¤É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç½Ð¤Æ¤â¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½DFÄ¹Í§Í¤ÅÔ(FCÅìµþ)¤¬¥á¥¥·¥³Àï¤«¤éÂçÉý¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÂØ¤ï¤ë¤³¤È¤ÎÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«Àï¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¡¢¼«¿®¤È¤ä¤ëµ¤¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¥á¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬3¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼çÎÏ¤Ë¥±¥¬¿Í¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤ÇCB¤òËÜ¿¦¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤ÏÈÄÁÒÞæ¡¢ÅÏÊÕ¹ä¡¢À¥¸ÅÊâÌ´¡¢¹ÓÌÚÈ»¿Í¤Î4¿Í¡£¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿ÅÏÊÕ¤ÈÀ¥¸Å¡¢¤½¤Î»î¹çÃæ¤ËÂ¤òÄË¤á¤¿ÈÄÁÒ¤¬¥¢¥á¥ê¥«Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ò·ó¤Í¤ëDF´Øº¬Âçµ±¤Ë²Ã¤¨¡¢E-1Áª¼ê¸¢¤ÇÆ±¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤Ã¤¿Ä¹Í§¤¬º¸±¦¤Î¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤É¤³¤Ç½Ð¤Æ¤â¿´ÇÛ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ëÂÐ¿Í¤Î¥×¥ì¡¼¤ä¡¢¶õÃæÀï¤â´Þ¤á¤Æ(ÂÎ¤Ï)¾®¤µ¤¤¤±¤É¼å¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤éÊÕ¤Î¶¯¤µ¤â´Þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¤¤¤»þ¤Ï¤É¤³¤Ç½Ð¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢Ä¹Í§¤Ï7·î¤ÎE-1Áª¼ê¸¢¤ÎÃæ¹ñÀï¤Ç3¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸¤ò¸«»ö¤ËÌ³¤á¾å¤²¡¢¤½¤Î»î¹ç¤ÎÌµ¼ºÅÀ¾¡Íø¤ÈEAFF E-1Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°Õµ¤¹þ¤ß¤¬Á°ÌÌ¤Ë¤Û¤È¤Ð¤·¤ë¤Î¤ÏWÇÕ¤Ø¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤¬¤½¤ì¤À¤±¶¯¤¤¤«¤é¤À¡£
¡ÖWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡£¤Þ¤º¤ÏËÍ¤ò´Þ¤á¤Æ°ì¿Í°ì¿Í¤¬º£¤ÎÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¡¢ÂåÉ½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤À¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸Ä¿Í¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë·ü¤±¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¤ÏÎÉ¤¤¼éÈ÷¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ÏµÚÂèÅÀ¤Î½ÐÍè¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»î¹ç¤Ç0-0¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«Àï¤ÏÆÀÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡£Ä¹Í§¤Ï¡Ö¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¡¢¥¯¥í¥¹¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¶á¤Å¤¯¤È»×¤¦¡£²ó¿ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¸å¤í¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ë¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¸åÊý»Ù±ç¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¥·¥³Àï¤ÎÍâÆü¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÆüËÜ¤«¤é-16»þ´Ö¤Î»þº¹¤¬¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«À¾³¤´ß¤«¤éËÌÊÆÂçÎ¦¤òÅì¸þ¤¤Ë¤Û¤Ü²£ÃÇ¤·¡¢Åì³¤´ß¤ÈÆ±¤¸ÆüËÜ-13»þ´Ö¤Î¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¤Ø°ÜÆ°¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤Î3»þ´Ö¤È¤¤¤¦»þº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ìÆü¤Î24»þ´Ö¤¬21»þ´Ö¤ØÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¤è¤¦´¶³Ð¤À¤ÈÏÃ¤¹Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥Ã¥×143»î¹ç¡¢»þº¹¤òÈ¼¤Ã¤¿·Ð¸³¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤Î¤Ê¤¤39ºÐ¤Ï¡ÖÁ´Á³Í¾Íµ¡£¤É¤ì¤À¤±¤¤¤í¤ó¤Ê½¤Íå¾ì¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¿¤«¡×¤È¤É¤³¿á¤¯É÷¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤âWÇÕ¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»þº¹¤ä¤â¤Ã¤Èµ÷Î¥¤ÎÄ¹¤¤°ÜÆ°¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢³¤³°ÁÈ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¡¹Ì²¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¥Ê¡¼¥Ð¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¾ï¤ËWÇÕ¡£¡ÖËÍ¤Ë¤Ï±£¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤â±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¾ðÇ®¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¡×¤È¹â¤é¤«¤ËÀÀ¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÌðÆâÍ³Èþ»Ò)
¡¡º£²ó¤Î¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¥á¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬3¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼çÎÏ¤Ë¥±¥¬¿Í¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤ÇCB¤òËÜ¿¦¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤ÏÈÄÁÒÞæ¡¢ÅÏÊÕ¹ä¡¢À¥¸ÅÊâÌ´¡¢¹ÓÌÚÈ»¿Í¤Î4¿Í¡£¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿ÅÏÊÕ¤ÈÀ¥¸Å¡¢¤½¤Î»î¹çÃæ¤ËÂ¤òÄË¤á¤¿ÈÄÁÒ¤¬¥¢¥á¥ê¥«Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ò·ó¤Í¤ëDF´Øº¬Âçµ±¤Ë²Ã¤¨¡¢E-1Áª¼ê¸¢¤ÇÆ±¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤Ã¤¿Ä¹Í§¤¬º¸±¦¤Î¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢Ä¹Í§¤Ï7·î¤ÎE-1Áª¼ê¸¢¤ÎÃæ¹ñÀï¤Ç3¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸¤ò¸«»ö¤ËÌ³¤á¾å¤²¡¢¤½¤Î»î¹ç¤ÎÌµ¼ºÅÀ¾¡Íø¤ÈEAFF E-1Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°Õµ¤¹þ¤ß¤¬Á°ÌÌ¤Ë¤Û¤È¤Ð¤·¤ë¤Î¤ÏWÇÕ¤Ø¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤¬¤½¤ì¤À¤±¶¯¤¤¤«¤é¤À¡£
¡ÖWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡£¤Þ¤º¤ÏËÍ¤ò´Þ¤á¤Æ°ì¿Í°ì¿Í¤¬º£¤ÎÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¡¢ÂåÉ½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤À¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸Ä¿Í¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë·ü¤±¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¤ÏÎÉ¤¤¼éÈ÷¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ÏµÚÂèÅÀ¤Î½ÐÍè¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»î¹ç¤Ç0-0¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«Àï¤ÏÆÀÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡£Ä¹Í§¤Ï¡Ö¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¡¢¥¯¥í¥¹¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¶á¤Å¤¯¤È»×¤¦¡£²ó¿ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¸å¤í¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ë¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¸åÊý»Ù±ç¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¥·¥³Àï¤ÎÍâÆü¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÆüËÜ¤«¤é-16»þ´Ö¤Î»þº¹¤¬¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«À¾³¤´ß¤«¤éËÌÊÆÂçÎ¦¤òÅì¸þ¤¤Ë¤Û¤Ü²£ÃÇ¤·¡¢Åì³¤´ß¤ÈÆ±¤¸ÆüËÜ-13»þ´Ö¤Î¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¤Ø°ÜÆ°¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤Î3»þ´Ö¤È¤¤¤¦»þº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ìÆü¤Î24»þ´Ö¤¬21»þ´Ö¤ØÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¤è¤¦´¶³Ð¤À¤ÈÏÃ¤¹Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥Ã¥×143»î¹ç¡¢»þº¹¤òÈ¼¤Ã¤¿·Ð¸³¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤Î¤Ê¤¤39ºÐ¤Ï¡ÖÁ´Á³Í¾Íµ¡£¤É¤ì¤À¤±¤¤¤í¤ó¤Ê½¤Íå¾ì¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¿¤«¡×¤È¤É¤³¿á¤¯É÷¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤âWÇÕ¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»þº¹¤ä¤â¤Ã¤Èµ÷Î¥¤ÎÄ¹¤¤°ÜÆ°¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢³¤³°ÁÈ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¡¹Ì²¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¥Ê¡¼¥Ð¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¾ï¤ËWÇÕ¡£¡ÖËÍ¤Ë¤Ï±£¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤â±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¾ðÇ®¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¡×¤È¹â¤é¤«¤ËÀÀ¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÌðÆâÍ³Èþ»Ò)