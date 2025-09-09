³ê¤ê¹þ¤ó¤À¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤â½éÀï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¡Ä¼¡Àï¤Ë¤«¤±¤ë21ºÐMFº´Ìî¹ÒÂç¡Ö¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤ÇÀº°ìÇÕ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡26¿Í¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤êÏÈ¤«¤éÏ³¤ì¤¿¥á¥¥·¥³Àï(¢¤0-0)¤ò·Ð¤Æ¡¢ÎÏ¶¯¤¯¥¢¥á¥ê¥«Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½MFº´Ìî¹ÒÂç(NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó)¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö8Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«Àï¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤ÆÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£¡Ö½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÀï¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡21ºÐ¤Îº´Ìî¤Ïº£·î1Æü¡¢Åö½é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤Ç·ç°÷¤À¤Ã¤¿ÏÈ¤ËÆþ¤ë·Á¤ÇÄÉ²Ã¾·½¸¤µ¤ì¡¢6·î¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂ³¤¤¤ÆAÂåÉ½Æþ¤ê¡£ËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼Áè¤¤¤ËºÆ¤Ó¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£¤È¤³¤í¤¬½éÀï¤Î¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤êÅÐÏ¿¤«¤é³°¤ì¡¢¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦¥³¥í¥·¥¢¥à¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê·Á¤Ç»î¹ç¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âµ®½Å¤ÊWÇÕ³«ºÅ¹ñ¤Ç¤ÎÂåÉ½Àï¡£¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¯¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¸«¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ì¥Ù¥ë¤«¤é¤Î¶¯ÅÙ¡¢Î×¾ì´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿º´Ìî¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤«¤é»þº¹10»þ´Ö¤Î¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¢Æ±7»þ´Ö¤Î¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¤È¤¤¤¦°ÜÆ°¤Ë¤â¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¤«¤éÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Î»þº¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÆüËÜ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤ÇÂª¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¼¡¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àï¤ÏMFÆ²°ÂÎ§¤Î¥Á¡¼¥àÎ¥Ã¦¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÓÆ±Áª¼ê¤¬26¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤¬³ÎÄê¡£½Ð¾ì¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¤ÏÆüËÜ¤¬3-5-2¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤â¥È¥é¥¤¤·¡¢¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤¬°ìÈÖ¤ä¤ê¤¿¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦º´Ìî¤ÎËÜ¿¦µ¯ÍÑ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÉâ¾å¡£¡Ö½Ð¾ì¤Ç¤¤¿¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢²¿Ê¬½Ð¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤òÀº°ìÇÕ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
